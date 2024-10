Tercer adelanto para Linkin Park, ‘Over Each Other’

Linkin Park continúa generando expectativa con el lanzamiento de From Zero, su primer álbum de estudio en siete años, programado para el 15 de noviembre y que como te comentamos supone un antes y un después en la carrera del grupo, que renace con la incorporación de dos nuevos miembros: la cantante Emily Armstrong que ha sustituido a Chester Bennington, fallecido en 2017, y el batería Colin Brittain.

«Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin, más disfrutábamos de su talento, su compañía y las cosas que estábamos creando. Nos sentimos muy empoderados con esta nueva formación y con la música vibrante y energética que hemos hecho juntos».

La banda ha compartido tdos adelantos, «Heavy is the Crown», himno oficial del campeonato de videojuegos «League of Legends», y «The Emptiness Machine», que han acumulado millones de reproducciones, consolidando el regreso como todo un acontecimiento. Ahora llega un tercer tema, «Over Each Other», un registro diferente y un paso adelante.