Chucho comparten su canción ‘El Bala’

Chucho van a celebrar sus tres décadas de vida en 2025 con la edición del disco Prehistoria, demos y demonios, que recopilará material inédito, rarezas, demos y caras B, rescatando el legado de esas primeras grabaciones.

Tras mostrarnos «Piedras de Palestina» y la maqueta de su éxito más reconocible «Magic», llega un nuevo adelanto llamado «El Bala». Una canción perdida de su primera etapa, que como nos contaba Fernando Alfaro en el libro La Luz en sus Entrañas: «Es otra outtake, esta de las sesiones del primer EP de Chucho y me gusta mucho. Habla de un tío que es un bala, ahí todo hueso, empaquetado con su chupa y sin rumbo, como muchos que conocí en mi época punki. La letra decía: «Mi padre me decía: fuiste un error, un puto error, tu madre ciega de heroína y la píldora la vomitó…» Y de ese error nació ese hijo… y se se lo dice su padre. No es real, es producto de mi imaginación enferma».

La canción fue originalmente incluida en el recopilatorio Perros Felices el pasado 2010, una compilación que juntaba buen número de inéditos de proyectos del universo Surfin’ Bichos, desde la banda madre a los propios Chucho, Mercromina, Joaquín Pascual, Travolta, Fernando Alfaro y los Alienistas o Burrito Panza, entre otros.

Escucha ‘El Bala’ de Chucho

Chucho estarán actuando en la próxima edición de Visor Fest.

