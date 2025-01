Descubre a The Dearest con su primer álbum

The Dearest es una nueva banda que anunció su aparición en el último trimestre del pasado año 2024. Es un grupo nuevo pero con componentes experimentados, ya que la formación incluye a Omar «The Sidney Kid» (The Midnight Travellers), Fernando Costas (Sinciders, Dirty Rockets), Xavi Ribas (Els Trons, Meows, Sinciders) y Joel García (The Midnight Travellers, Suzy & Los Quattro, Santi Campos y Herederos). Todos ellos son viejos conocidos de la escena barcelonesa, generalmente en su parte más underground.

Tras lanzar algunas maquetas, The Dearest acaba de publicar su primer disco. Un trabajo que bebe de las fuentes del rock and roll, con un sonido a ratos psicodélico, en otros más crudo y siempre recordando a los clásicos imperecederos del rock. Aunque en sus textos de promoción hablen la influencia que en su música tiene el revival rock de los 90, al escuchar canciones como la muy rockera y en parte psicodélica «Blank.», la ruidosa «Leave that people alone», el hard rock de «Gettin’ old» o ese rock lisérgico que es «Spit, pray, scream», uno no puede sino situar el punto de mira más atrás, en la segunda mitad de los 60 y los primeros 70.

Una buena ocasión para tomarles el pulso en directo a estas canciones, que a priori prometen mucho dada la calidad del material y el bagaje del grupo, será el próximo 29 de marzo en Barcelona. The Dearest estarán presentando su álbum ese día, a las 20h, en la Sala Laut. Las entradas, a partir de 12€ en compra anticipada, ya están disponibles en este enlace. Escuchando su debut homónimo no me cabe duda de que la liarán gorda.

Para ir calentando motores, te invitamos a escuchar el disco a continuación. Si te gusta el rock clásico, seguro que lo disfrutarás.

(Foto: Andrea Silván)