Segunda edición de ‘No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras’

Salió a la venta apenas hace 10 días (estuvo la semana previa en preventa) y ya se ha agotado la primera edición de No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras (compra aquí).

Publicamos el libro con la Navidad a las puertas, con la mayoría de medios de vacaciones (aún no ha sido reseñado en ninguno), pero la respuesta de nuestros lectores y los fieles seguidores de las más de 50 bandas protagonistas están convirtiéndolo en una de las lecturas más esperadas de estos días. Una sorprendente acogida que nos emociona y nos desborda ya que es un lanzamiento con aún todo el camino por recorrer.

La segunda edición llegará en pocos días (en estos momentos se está imprimiendo / *los pedidos actuales se entregarán después de Reyes) y pronto empezarán a llegar sus primeras presentaciones.

No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras es un documento en riguroso presente que tomando a Carolina Durante y el 2018 como punto de partida, tiende un puente entre artistas como Cala Vento, Alcalá Norte, Cariño o Niña Polaca y referentes generacionales anteriores como Triángulo de Amor Bizarro, Viva Belgrado o Kokoshca, construyendo un relato oral que reflexiona sobre cómo las canciones de esta escena abordan las problemáticas de su generación.

Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas juntan a más de cincuenta artistas para conformar una «ecografía colectiva» como lo define Nando Cruz en el prólogo. Más de 300 páginas donde asoman temas como la precariedad laboral, el reconocimiento del arte como trabajo, la conciliación personal o la brecha de género. Realidades que se topan con valores como la amistad frente a vínculos tradicionales, la solidaridad entre bandas, el rechazo al virtuosismo técnico y una conexión más horizontal con el público.

Participan en No Sonamos Mal: Aiko El Grupo – Alavedra – Alcalá Norte – Anabel Lee – Apartamentos Acapulco – Axolotes Mexicanos – Biela – Biznaga – Cala Vento – Camellos – Cariño – Carlangas – Carolina Durante – Cora Yako – Depresión Sonora – El Buen Hijo – Futuro Terror – Ginebras – Grande Amore – Hinds – Karavana – Kokoshca – La Culpa – La La Love You – La Paloma – La Plata – La Trinidad – La Élite – Lisasinson – Malamute – Marcelo Criminal – Margarita Quebrada – Medalla – Melenas – Monteperdido – Mujeres – Niña Polaca – Parquesvr – shego – Triángulo De Amor Bizarro – Vera Fauna – Viva Belgrado – Vulk – VVV [Trippin’ You] – Yawners… además de Fernando Alfaro – Love Of Lesbian – Sidecars – Dorian – Bunbury y otros.

Hazte con ‘No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras’ aquí



