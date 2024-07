The Smashing Pumpkins anuncian disco con sonido añejo

The Smashing Pumpkins nos dejaban buenas sensaciones en su reciente paso por el Mad Cool. Los de Billy Corgan siguen muy activos, y acaban de anunciar un nuevo disco, Aghori Mhori Mei que llegará en apenas un par de semanas, el próximo 2 de agosto. Así lo han anunciado en sus redes:

Un regreso al pasado

«Llevamos jugando a este juego del rock and roll durante 36 años y tuvimos que doblar muchas rodillas. A veces, cuál es la primera canción y cuál es la primera declaración, y dejar que otras personas nos juzguen por un momento en el tiempo. Sentí que la forma correcta de afrontar este disco fue como un cuerpo de trabajo intacto: 10 canciones, unos 45 minutos, y luego dejar que los fans decidan si lo que hemos hecho es lo que nos propusimos conseguir. Si volvemos a ponernos en esa posición original, si pudimos volver a casa otra vez con este disco.

El 2 de agosto de 2024 estará ahí para que todos lo podáis escuchar. Vamos a lanzarlo digitalmente, por supuesto vamos a ponerlo a la venta y eso viene después, ahora solo queremos sacar el disco. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero queremos que la gente escuche el disco como un solo cuerpo de trabajo y puedan decidir el valor de lo que hemos hecho».

Como afirma el propio Billy Corgan en un comunicado se trata: «No tanto como mirar hacia atrás con sentimentalismo sino como medio para avanzar; para ver si en el equilibrio entre el éxito y el fracaso, nuestras formas de hacer música alrededor de 1990-1996, todavía inspirarían algo revelador».

No sabemos nunca a qué atenernos cuando de The Smashing Pumpkins se trata, ya que como recordaréis su reciente ATUM para Billy Corgan es la continuación natural de Mellon Collie and the Infinite Sadness de 1995 y Machina/The Machines of God de 2000, lo que hizo fruncir el ceño a más de un fan de toda la vida. Esa obra de melagomanía con nada menos que 33 canciones en tres partes -cada una con 11 cortes, lanzadas con un intvervalo de 11 semanas entre unas y otras- apoyadas en un relato que vino radiado en un podcast del propio Corgan en el que nos habla de Shiny, un rockero acabado que es exiliado al espacio.

El 2 de agosto saldremos de dudas.

Foto The Smashing Pumpkins: Jason Renaud