Rara Avis: Los Musique Originale De Film de Admeh Malek

Rara Avis es una sección quincenal en la que nos adentraremos en algunos lanzamientos que, quizá, hayan surgido en los márgenes de lo habitual. No, no vamos a sentar cátedra con ese “disco que no conoces”, porque el objetivo no es caer en lo fácil y arriesgado menospreciando la cultura musical de cada uno dando por hecho que no conoces lo que vas a leer. En estas líneas que publicaremos, queremos ampliar estilos, conocimientos y, por qué no, ablandar el oído para sonidos algo subterráneos, investigar las posibilidades sonoras a través de discos o tocar lo que ahora llaman “distintas geografías”. Esperamos que esta sección te descubra algo nuevo, o desempolve ese sonido que disfrutaste, o, simplemente, alerte tu curiosidad ante los preciados desvaríos y preciosos experimentos que pululan por ahí. Porque, en el fondo, todos somos esa rara avis.

Admeh Malek – Musique Originale De Films, Volume 1 & 2 (Habibi Funk)

El sello Habibi Funk se ha convertido en uno de los proyectos más fascinantes en cuanto a su actividad de arqueología sonora. La escudería afincada en Berlín la comandan Jannis Stürtz y Malte Kraus desde hace más de quince años, editando sonidos provenientes del norte de África y Oriente Medio. Su pasión por estas sonoridades arrancan tras descubrir un 7 pulgadas del compositor marroquí Fadoul en una tienda de electrodomésticos de segunda mano que, a la postre, se convertiría en la segunda referencia del sello. A partir de ahí la pareja de editores han ido confeccionando un catálogo repleto de recovecos por descubrir.

En este caso vamos a hablar de uno de los compositores más importantes de Argelia, Admeh Malek, un artista que se graduó en el conservatorio de música de la capital. En sus comienzos empezaría acompañando con su acordeón a músicos que aparecían en la televisión de su país, para después viajar por diferentes países dando visibilidad al folklore tradicional argelino, aunque siempre con una mentalidad muy abierta a la hibridación de estilos (pop, jazz música clásica…).

Malek siempre tuvo predilección por la música estrechamente ligada al cine. Esta predilección parte desde el momento en el que la ONCIC (Office National Commerce Industrie Cinéma) -organismo oficial en donde se promueven la distribución y producción de películas argelinas – le encarga la música para un documental subvencionado por la Algerian Broadcasting Corporation. Es desde ese momento cuando nuestro compositor se convierte en el principal autor de música para filmes, y siempre acompañado por músicos locales.

La influencia de Ennio Morricone fue decisiva en sus primeros devaneos con las bandas sonoras, y la forma de componer iba estrechamente ligada al trabajo en equipo. Compositor, músicos y director en continua interacción. Malek prefería antes de nada ver las películas una vez editadas, para de esta forma crear un juego de sinergias entre imágenes y sonidos ya desde los títulos de crédito.

En estos dos volúmenes se pueden escuchar hermosas partituras que van desde la tradición de la library music de tradición italiana como Piero Umiliani, Piero Piccioni (ilustres autores que han compuesto ingentes cantidades de tonadas), también, huelga decirlo, grandes figuras del folk patrio como El Anka o Abderrahmane Aziz, hasta la tradición jazzística, el Chaabi, la exótica de Martin Denny o las tonalidades festivas de la música cabileña. Ambrosía para los oídos.

Escucha Rara Avis: Admeh Malek – Musique Originale De Films, Volume 1 & 2 (Habibi Funk)