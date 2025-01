Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (Movistar Arena – Inverfest) Madrid 24/01/25

Casualidades de la vida. Dos días antes del esperado concierto en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center), coincidimos con Dandy Piranha y Gringo de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba en los estudios de Radio 3. Más allá de las 22.00 de la noche, en un edificio prácticamente vacío y con el siempre carismático José Manuel Sebastián a los mandos del programa nocturno Que parezca un accidente, presenciamos entre bambalinas cómo desgranaban con detalle los entresijos de lo que sería uno de los momentos clave en la trayectoria del conjunto sevillano. Una noche que, según las propias palabras de sus protagonistas, marcaría un antes y un después en su carrera.

Era imposible no sentir la expectación. Más que un concierto, lo que se avecinaba era un reconocimiento colectivo a una banda que, con su propuesta a medio camino entre el flamenco y la psicodelia, ha conectado profundamente con multitud de oyentes desde que en 2019 irrumpieran con su álbum debut homónimo. Han recorrido un camino desde el underground y la autogestión hasta alcanzar hitos que seguramente ni ellos mismos imaginaron. Y tras lo vivido el viernes 24 de enero, ese reconocimiento no hará más que crecer. Lo primero, porque lo merecen; lo segundo, porque su música y actitud convencen tanto a curiosos como a fieles.

En mi caso, me incluyo en este último grupo. Derby Motoreta’s Burrito Kachimba tienen un lugar especial en mi historia como periodista musical: el primer artículo que publiqué fue sobre su álbum debut. Desde entonces, han llegado muchas más publicaciones, entrevistas y crónicas, pero ellos marcaron mi punto de partida. Y el viernes, casi seis años después, volví a debutar con ellos, esta vez desde otro ángulo: la “fotografía” de conciertos.

Dentro del ciclo de conciertos de Inverfest, se presentaron ante más de 5.500 personas. Aunque no colgaron el cartel de sold Out, estuvieron a punto de conseguirlo. Durante más de 150 minutos repasaron prácticamente toda su discografía, desde el ya mencionado debut homónimo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (2019) hasta el reciente Bolsa Amarilla y Piedra Potente (2024), pasando por Hilo Negro (2021), temas de la banda sonora de Las Leyes de la Frontera, así como otros singles.

El concierto comenzó puntualmente a las 20:00. Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo (guitarra), Soni (bajo), Papi Pachuli (batería), Machete Carrasco (sintetizador y teclados) y Javi Rubial (percusión) tomaron el escenario mostrando un despliegue sonoro inigualable. La incorporación de Rubial como percusionista adicional añadió una capa atmosférica que potenció aún más su ya impecable sonido. Si algo caracteriza a los Derby es su capacidad para adaptarse a cualquier recinto, pero en un espacio como el Movistar Arena, al principio la acústica jugó en su contra. Las primeras canciones sonaron algo más diáfanas, con una cierta distancia respecto al público, en comparación con recintos más pequeños en los que he tenido la suerte de poder verlos anteriormente. Sin embargo, esta sensación fue disipándose a medida que avanzaba la noche, y la energía en el escenario crecía exponencialmente.

El éxito de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba en el concierto más importante de su trayectoria no se debió solo a la magnitud del evento, sino a la impecable calidad de su propuesta. Cada tema fue ejecutado con una precisión y energía que dejó claro por qué son una de las bandas más potentes del panorama actual. La calidad instrumental de todos los integrantes brilló con luz propia, pero lo que realmente convirtió la noche en algo inolvidable fue la presencia de grandes invitados que, lejos de ser meros acompañantes, lograron enriquecer las canciones, llevándolas a un nivel superior.

Un ejemplo magistral fue “Las Leyes de la Frontera”, que contó con la participación del Canijo de Jerez, aportando su inconfundible frescura rumbera. En “Tierra”, Anni B Sweet dejó su huella con una interpretación llena de delicadeza y emoción. “Gitana” añadió una dimensión visual gracias a la hipnótica actuación de la bailarina Elena Gog, mientras que “Nana del Caballo Grande” fue, sin duda, el clímax de la noche. En este tema, la voz de Ángeles Toledano se entrelazó con la de Dandy Piranha en un homenaje sublime a Camarón de la Isla. Fue un momento mágico, una conjunción perfecta de voces que convirtió la interpretación en una experiencia casi espiritual. Un instante que merece ser preservado de alguna manera para la memoria musical de este país.

Otro de los momentos clave de la noche fue protagonizado por El Indio, batería de Vetusta Morla, quien sorprendió al público tocando, en medio del escenario, lo que parecía ser una darbuka. Tampoco pasó desapercibida la participación de Julio Ródenas, el conocido locutor de Radio 3, que se unió a la banda a la guitarra en uno de los primeros temas de la velada, dejando claro desde el inicio que esta sería una noche cargada de momentos especiales.

Por supuesto, en las dos horas y media de concierto no faltaron los grandes himnos de la kinkidelia. Canciones como “El Valle”, “El Salto del Gitano” o “Aliento del Dragón” encendieron al público y alcanzaron su máximo esplendor en un bis extendido que se prolongó durante media hora. Pero el momento culminante llegó en el cierre, un auténtico aquelarre musical de más de diez minutos en el que todos los invitados subieron al escenario para celebrar juntos. Entre abrazos, risas y gritos de alegría, la noche concluyó con una explosión de energía que quedará grabada en la memoria de este conjunto sevillano.

Para cerrar esta crónica, rescato mi primer artículo para Muzikalia, hace más de cinco años, cuando escribí sobre ellos por primera vez: “¡Venga! ¿A ver si te buscas una musiquilla guapa, no, colega? Si en estos días te has hecho esta pregunta, la respuesta que estás buscando es Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Si no conocéis este grupo, apuntad su nombre, porque van a hacer historia. El rosal del ‘rock andaluz’ está dando de nuevo flores. Entre flamenco y psicodelia, a partes iguales, este grupo está revolucionando el panorama musical español».

Hoy, tras este concierto, puedo decir que aquellas palabras no solo siguen siendo ciertas, sino que se han quedado un poco pequeñas. Derby Motoreta’s Burrito Kachimba sigue revolucionando la música nacional, y lo están haciendo a lo grande, paso a paso, concierto a concierto. Bienvenidos a la Kinkidelia, espero que os guste colegas.

