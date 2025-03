Matt Berninger avanza su segundo disco en solitario

Matt Berninger, frontman de The National, anuncia la continuación del que fuera su álbum debut, Serpentine Prison, que se publicará el próximo 3o de mayo con el título de Get Sunk.

Tras una etapa de sequía creativa y una depresión, que afortunadamente terminó con un doblete para su banda como First Two Pages of Frankenstein (23) y Laugh Track (23), volveremos a encontrarnos con el músico norteamericano en su segundo disco en solitario.

En Get Sunk ha contado con la ayuda del productor Sean O’Brien, quien también coescribió muchas de las canciones. El disco incluye igualmente la colaboración de Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut), Garret Lang, Sterling Laws, Booker T. Jones, Harrison Whitford, Mike Brewer, y Walter Martin y Paul Maroon de The Walkmen.

El primer sencillo “Bonnet of Pins” es un recordatorio de que el duelo también puede tener un lado irónico. Un reconocible universo que vuelve a sorprender con su reconocible magnetismo.

Escucha ‘Bonnet of Pins’ de Matt Berninger