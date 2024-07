Rayden y Sandra Delaporte se marcan un himno millenial en ‘Nacimos tarde’

Rayden y Sandra Delaporte han unido sus talentos en «Nacimos Tarde», canción que han lanzado en colaboración con Royal Bliss, la marca de mixers premium de The Coca-Cola Company. El espacio elegido para presentarla fue Mauz Madriz y el evento, que reunió a una multitud de rostros conocidos, estuvo dirigido por el periodista musical Arturo Paniagua. Entre los asistentes se encontraban figuras influyentes como Inés Hernand, Henar Álvarez, Alba Paul, Lorena Castell, Ricky Merino y Luc Loren, quienes acudieron para apoyar a los artistas en la presentación en vivo de su nueva canción.

Ambos funden estilos y presencia creando una combinación perfecta y llena de energía en esta «Nacimos tarde», todo un himno milenial que nace como una reinterpretación de la campaña «Nacidos para vivir» de Royal Bliss, presente en televisión, digital, redes sociales, exteriores y a través de diversas experiencias. Una campaña que se refleja en el espíritu de la canción, que no solo busca entretener, sino también inspirar a una generación a vivir con intensidad y autenticidad. Al final es más que una canción; es un manifiesto de una generación que, a pesar de los desafíos, sigue adelante con determinación y creatividad.

Durante el evento, Rayden expresó que: “’Nacimos Tarde’ parte de una premisa muy bonita, con la que tanto Sandra como yo conectamos desde el principio, lo que ha permitido que la colaboración saliese de esta forma tan orgánica. Creo que el espíritu millennial ha quedado muy bien reflejado: no se trata de ser derrotista, sino de liderar una transición muy necesaria”. Mientras que Sandra Delaporte insistió en que “Estamos asistiendo a un cambio de paradigma que comenzó con la generación anterior y que ahora nos toca a nosotros continuar y culminar. Nosotros, los milenial, tenemos que ser ese cambio que tan bien reivindica esta canción”.

Escucha ‘Nacimos tarde’ de Rayden y Sandra Delaporte

Elena Baz, Senior Manager en The Coca-Cola Company apuntó que: “Tanto la canción como la campaña son toda una declaración de intenciones que expone esa realidad milenial de sentir que se ha nacido tarde para alcanzar lo que las generaciones anteriores entienden por éxito y sofisticación. Una sensación que no les ha impedido encontrar su propio ritmo y su propia forma de vivir” y Tania de Torres, Music Lead Europe en The Coca-Cola Company, afirma que: “La música tiene el enorme poder de transmitir mensajes y sensaciones de una forma única. Gracias a este “Nacimos tarde”, con estrofas tan significativas como ‘después de lo que nos ha tocado vivir, toca vivir a tiempo pa’ reinar’, le damos aún más valor a ese espíritu milenial que queremos reivindicar en la campaña. Y lo hacemos, además, de la mano de dos voces inconfundibles con las que ha sido un privilegio colaborar”.

David Martínez Álvarez, conocido artísticamente como Rayden, tiene una carrera impresionante como cantante, compositor, productor y escritor español. Anteriormente, fue parte de los grupos de rap A3Bandas y Crew Cuervos, y en 2006 se coronó como campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos. Su último álbum, La victoria imposible (Warner Music, 2023), ha sido aclamado por la crítica y con él se enfrenta actualmente a su gira de despedida. Por su parte, Sandra Delaporte, es la voz del dúo hispano-italiano Delaporte, una de las bandas de música electrónica más destacadas del momento. Con su primer álbum Como Anoche (2019), recorrieron España y Estados Unidos, actuando en prestigiosos festivales como Mad Cool y SXSW. Han compartido escenario con artistas de la talla de Giorgio Moroder y Bomba Estéreo y su más reciente trabajo, Aquí y Ahora (2024), continúa consolidando su posición en la escena nacional.



Royal Bliss, con sus diez variedades de mixers premium, se ha establecido como una alternativa innovadora y sofisticada en el mundo de las bebidas. Sus mixers, que combinan 100% aromas naturales con una burbuja fina, ofrecen una experiencia de sabor única y versátil. Esta versatilidad permite a los bartenders crear composiciones personalizadas y refinadas, destacando por su carácter premium y su moderna imagen.