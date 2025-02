DARKSIDE comparten ‘Are You Tired? (Keep On Singing)’

DARKSIDE vuelven con Nothing, su tercer disco, que se publicará el próximo 28 de febrero a través de Matador Records / Popstock! Nueve transmisiones de espacio negativo, sesiones de espiritismo telepáticas e improvisación espectral. Y en un cambio fundamental con respecto a sus primeros doce años como banda, reclutaron a su viejo amigo y colaborador, el baterista y diseñador de instrumentos Tlacael Esparza, para que se convirtiera en miembro a tiempo completo.

En sus dos primeras reinvenciones, Nicolás Jaar y Dave Harrington entraron al estudio con un puñado de ideas dispersas y fragmentos melódicos sueltos para moldear lo que se convirtió en los venerados ‘Psychic‘ (2013) y ‘Spiral’ (2021) en esta nueva aventura como trío vuelven con canciones como «Are You Tired? (Keep On Singing)» que sigue a «S.N.C.».

En poco menos de siete minutos, «Are You Tired (Keep On Singing)» abarca casi la misma cantidad de décadas. El viento susurra, la guitarra de Harrington golpea mínimamente el falsete de Jaar, ahora untado de eco y reverberación. Luego, una suite intermedia suena casi como unos Byrds más funky alrededor de Sweetheart of the Rodeo. Le sigue un suave desglose en el que ágiles guitarras se abren paso a través de una ominosa niebla druídica. Teóricamente, nada de esto debería tener sentido, pero de alguna manera es perfecto.

Escucha ‘Are You Tired? (Keep On Singing)’ de DARKSIDE