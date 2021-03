The Go! Team vuelven con nuevo disco este verano

The Go! Team tienen nuevo trabajo. La banda de Brighton liderada por Ian Parton tienen lista la continuación de lo que fue su último trabajo, Semicircle (2018).

El próximo 2 de julio publicarán Get Up Sequences Part One vía Memphis industries, un disco que viene anticipado por el single “World Remember Me Now”.

“World Remember Me Now” trata sobre sentirse olvidado en el mundo moderno. Desde el despertador de apertura, la letra toma la estructura de un día en la vida de una mujer en una gran ciudad: “Pour the Orange Juice and Check the Post, Flip the Calendar and Pop the Toast”. “Siempre he estado interesado en las rutinas diarias de la gente – lo que la gente hace durante todo el día” dice el compositor de la banda, Ian Parton. “Fue escrito hace mucho tiempo, pero ahora se ha vuelto extrañamente relevante para el mundo. Es fácil sentirse olvidado en este momento ”. Las voces de la canción de la la líder de The Go! Team, Ninja y de miembros del coro de niñas de Kansas City.

Escucha lo nuevo de The Go! Team