Rosie Lowe – Lover, Other (Blue Flowers)

La londinense Rosie Lowe se mueve como pez en el agua en territorios musicales difíciles de etiquetar, y esa marca de alteridad siempre hace pensar que existen sonidos que se escapan al dogma de fe ese tan establecido de que todo se debe ubicar en un sitio bien encasillado. Por instinto, a los oyentes nos gusta sentirnos bien cuando sabemos que lo que escuchamos entra en parámetros que controlamos, pero con Lowe todo se va al traste a las primeras de cambio, aun manejando referentes reconocibles.

Tras su paso por sellos discográficos que le prometían una mayor visibilidad (¡qué espanto cuando te prometen ubicuidad!), ahora se siente más libre, mucho menos presionada para manejar su carrera a su forma. Tras los años transcurridos desde su anterior disco junto a Duval Timothy – Son (2021) -, le confesaba a Gilles Peterson en su programa de radio de la BBC que ahora era el momento de pasarlo bien, de coger una maleta y guardar dentro un miniestudio de grabación portátil y viajar a conocer lugares. Sitios como Barcelona, Berlín o Florencia son testimonios de una Rosie Lowe registrando su voz, porque una de las máximas en su nueva etapa creativa, era experimentar con su voz, que en Lover, Other (Blue Flowers, 2024) actúa como si de un instrumento más se tratara.

Estamos pues ante un disco que es como un álbum de fotos, o pequeños extractos de su día a día en tierras que no son de nadie, por eso le pertenecen y se metamorfosean en brillantes canciones que se parecen a simulacros, a experimentos prueba/error en un laboratorio trashumante, pero también un trabajo en donde expresar sus anhelos, frustraciones y pérdidas sufridas durante la pandemia.

Con la colaboración del productor Pearson Sound, este álbum está repleto de canciones que son pequeños arrebatos de talento: los sonidos easy listening embaucan a los sentidos en “Mood For Make Love” mientras Rosie canta suave, al estilo de Sade; breakbeats apuntalan el trote bizarro de “Bezerk” con su voz manipulada que recuerda al Prince que hacía funky para bailes de graduación para robots.

De soul hay pruebas sublimes del talento de esta mujer: escuchar “There Goes The Light” te lleva a revivir escenas nocturnas de blanco satén; una brisa agradable mece “Walk In The Park” con ecos a Jobim, “In The Morning” se abre paso a partir de loops electrónicos y ambientes ingrávidos, y una caja de ritmos es el armazón de “Gratitutes”, un hermosa balada soul que cierra un álbum espléndido.

Escucha Rosie Lowe – Lover, Other