Sara Gee & Ramblin’ Matt feat. Soni Artal – Goddamn Blues (Autoeditado)

Desde Denia para el mundo, Sara Gee & Ramblin’ Matt siguen difundiendo la buena nueva del blues, el country y el rock and roll para almas desesperadas, según su lema acuñado a fuego en sus guitarras y en sus canciones. Aunque no hace falta estar desesperado para disfrutar de ellas, solo tener gusto y pasión por el sonido de raíces americanas que tan bien saben replicar en su música. Este 2020 lo han aprovechado muy bien a pesar de los contratiempos, publicando primero un EP del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día la pasada primavera, y hace unas semanas un álbum llamado Goddamn Blues.

Un disco que, a pesar del título, no contiene solo blues sino que, como hemos comentado, bebe de las diferentes fuentes que conforman lo que podríamos llamar a grandes rasgos “americana”. Aunque lo promocionan haciendo referencia al centenario de “Crazy blues”, supuestamente el primer tema de blues grabado por una persona de color, mujer para más mérito (Mammie Smith), en este álbum no hay solo blues. Como en otras ocasiones, pero quizás de modo más desenvuelto y sin ningún tipo de complejos, Sara y Matt se salen de los caminos asfaltados para tirar por las sendas añejas y cruzar no solo campos de algodón sino también los Apalaches y el desierto de Arizona, pasando por Nueva Orleans. Es, en suma, este Goddamn Blues, un viaje musical de Este a Oeste y viceversa por todo el sur de los Estados Unidos.

Es por eso que a lo largo del disco aparecen puntualmente arreglos sorprendentes, instrumentos poco habituales en sus discos (piano, trompeta, violín) e incluso algún sonido que raya en lo surfero / hawaiano, como en “Waiting for the right wave” cuyo título no deja espacio para las dudas. La mencionada trompeta aparece en primer lugar en “16 miles” para darle a la canción un aire fronterizo, dejando ver la otra orilla del Río Grande desde sus notas. Una vez despejado el efecto sorpresa, en “Living high feeling low” vuelve a aparecer y suena como si contaran con la colaboración de un coro de mariachis. Hablando de colaboraciones, mencionar la de Soni Artal, a quien acreditan debidamente en la portada del disco, que además de cantar toca casi todo, desde la guitarra al bajo, el dobro, la armónica o la percusión. Sí, desde luego también hay armónicas, dobros y mandolinas, no estamos ante el disco que ponga patas arriba toda la trayectoria de Sara Gee & Ramblin’ Matt, pero sí ante uno que les posiciona como unos de los más audaces intérpretes y modernizadores de esos sonidos de raíces. No sé si llamarles renovadores, pero al menos en este disco han sido bastante atrevidos y consecuentes con su forma de ver la música, con un pie y medio en la tradición pero sin renunciar a su creatividad y su fantasía.

Tampoco nos llamemos a engaño: el blues y el rock and roll en sus versiones más clásicas están también bien presentes en el disco. En ese sentido destacan el tema que da título al disco, “Goddamn blues”, o la cruda “Red hot chillin’ blues”. “Away from home” pasa perfectamente por un perfecto tema de rock sureño, con guiño al “Sympathy for the devil” de los Stones incluido. Y ya que he mencionado a los Stones, confieso que a mí me parece escuchar a Keith Richards tocando los 12 compases del blues cuando Mateo se pone a cantar, sobre todo en “Til the rain dries back again”. Atentos al piano, por cierto.

En resumen, un disco espléndido de música de raíces norteamericanas, defendiendo bien diversos estilos y añadiendo, cuando corresponde y sin experimentos raros, matices personales colocados con acierto y gusto. Qué pena que no puedan estar promulgando su catequesis musical por toda la península como les gusta hacer. Esperemos que puedan volver pronto a la carretera, y nosotros que lo veamos.

Escucha Goddamn Blues, lo nuevo de Sara Gee & Ramblin’ Matt, en Spotify.