The Doors celebrarán sus 60 años con lanzamientos especiales

En el verano de 1965, Ray Manzarek y Jim Morrison se reencontraron en Venice Beach, donde Morrison le mostró algunas de las canciones que había estado escribiendo, entre ellas «Moonlight Drive». Impresionado por las letras, Manzarek sugirió formar una banda de rock, surgiendo así The Doors, nombre inspirado en las obras de Aldous Huxley y William Blake. Poco después, se unieron Robby Krieger y John Densmore, y tras varios ensayos consiguieron tocar en clubs pequeños, ganando notoriedad hasta que firmaron con Elektra Records.

El debut de The Doors se grabó en una semana en los estudios Sunset Sound y rápidamente catapultó a la banda al éxito, con éxitos como «Light My Fire». Su presencia escénica y sonido rompedor marcaron una influencia importante en la música y la cultura popular. Durante su breve tiempo juntos, publicaron seis álbumes de estudio antes de la prematura muerte de Morrison en París en 1971. Sus electrizantes logros en el estudio y en el escenario siguen sin igual en los anales del rock, y hoy siguen siendo una de las bandas más vendedoras de todos los tiempos con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Para conmemorar el 60º aniversario de la banda se anuncian una serie de lanzamientos especiales. La caja de 6 LP de Doors 1967-1971 llegará como la última entrega de la aclamada serie de vinilos para audiófilos de alta fidelidad de Rhino el 22 de noviembre, con los seis álbumes de estudio originales de la banda cortados de las cintas maestras analógicas originales de Kevin Gray en Cohearant Audio.

Además, para el Black Friday del Record Store Day el 29 de noviembre se lanzará The Doors – Live in Detroit, que contiene la actuación de la banda en el Cobo Arena de Detroit, Michigan, el 8 de mayo de 1970. Este conjunto de 4 LP estará disponible en vinilo por primera vez.

Creado para conmemorar el próximo 60 aniversario, el primer libro de antología completo de The Doors, Night Divides the Day, iluminará los archivos de la banda como nunca antes con fotografías poco comunes, entrevistas íntimas con Robby Krieger y John Densmore, y textos de archivo meticulosamente obtenidos de Jim Morrison y Ray Manzarek. Con acceso ilimitado otorgado por la banda, Night Divides the Day incluye una colección única (que incluye fotografías de la infancia, letras de canciones, ilustraciones de carteles, fotogramas de películas y mucho más) que agrega contexto a la riqueza de fotografías poco comunes que documentan la trayectoria de la banda.