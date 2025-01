Semana de conciertos en Inverfest: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Maika Makovski, The New Raemon & McEnroe….

Inverfest continúa con su nueva edición llenando Madrid de música con una programación para todos los gustos. Uno de los momentos más esperados de estos siete días será el concierto especial de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba el próximo 24 de enero en el Movistar Arena, donde repasarán esa discografía repleta de kinkidelia junto a invitados como Kiko Veneno, Anni B. Sweet y Ángeles Toledano.

Otro plato fuerte es Pedro Guerra, que inaugurará su gira Parceiros el 23 de enero en el Teatro Circo Price, acompañado por artistas como Víctor Manuel, Alice Wonder y Conchita, para interpretar su monumental disco colaborativo.

La programación de esta semana también incluye propuestas tan vibrantes como Maruja Limón, quienes llevarán su fusión de rumba y sonidos latinos a la Sala El Sol el 22 de enero, o el electrizante espectáculo de Muchachito Bombo Infierno el 24 en el Teatro Circo Price. Izaro e Idoia, con sus paisajes sonoros íntimos, protagonizarán una velada especial el 23 en el Movistar Arena. Ese mismo día The New Raemon & McEnroe derrocharán química en la sala But y Chaqueta de Chándal presentarán su nuevo trabajo en Siroco.

Al día siguiente Maika Makovski llegará a La Sala con su nuevo álbum Bunker Rococo, Viva Belgrado se unirán a Bones Of Minerva en La Riviera o Ferrán Palau visitará Condeduque. El 25 de enero, Calequi y Las Panteras prometen un estallido de ritmos funk y afropop, mientras que Merino presentará su esperado disco El Bosque el 26 en el Teatro Circo Price.

El éxito de esta edición también se refleja en los conciertos con entradas agotadas, como los tres llenos de Judeline, los dobles de Delaporte y Michael Foster, o el esperado regreso de Rodrigo Cuevas.

Entradas y programación completa están disponibles en www.inverfest.com.