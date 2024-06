Semana española para Jozef van Wissem

El aclamado laudista neerlandés Jozef van Wissem actuará en tres fechas en nuestro país con motivo de la gira europea de presentación de su último trabajo, The Night Dwells In The Day. Los escenarios testigos de su peculiar interpretación contemporánea de este instrumento serán Barcelona (28 de junio, Casa Montjuïc), Madrid (29 de junio, Friedenskirche) y Vigo (30 de junio, La Fábrica de Chocolate).

Van Wissem es reconocido por sus bandas sonoras como Nosferatu o sus colaboraciones con Jim Jarmusch con quien ha firmado líneas tan deliciosas como la de Solo los amantes sobreviven o los tres álbumes Concerning the Entrance into Eternity (2012, Important Records), The Mystery of Heaven (2012, Sacred Bones Records) y Apokatastasis (2012, Incunabulum).

