Sharon Van Etten & The Attachment Theory comparten nuevo tema

Sharon Van Etten publicará disco junto a The Attachment Theory el próximo 7 de febrero a través de Jagjaguwar. Banda formada por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voz) y la ex líder de TEEN, Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voz).

Este será su primer material en dos años, después de su estupendo We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar) y será una colaboración total entre los miembros de la banda. Como cuenta la cantante norteamericana: «Por primera vez en mi vida, le pregunté a la banda si podíamos improvisar. Palabras que nunca habían salido de mi boca, ¡nunca! Pero me encantaron todos los sonidos que estábamos obteniendo. Tenía curiosidad: ¿qué pasaría?” Hicieron el álbum con la productora Marta Salogni (Björk, Bon Iver, Depeche Mode) en el antiguo estudio de Eurythmics en Londres, The Church (ahora propiedad de Paul Epworth).

Tras «Afterlife» llega un nuevo tema, “Southern Life (What It Must Be Like)” que como comenta trata de “intentar comprender a personas con perspectivas y antecedentes muy diferentes, al mismo tiempo que intentamos ser compasivos con nuestro pasado, presente y futuro”.

El video de “Southern Life (What It Must Be Like)” fue filmado, dirigido y editado por Ethan Dawes, y presenta imágenes de 35 mm de la reciente actuación sorpresa de la banda en el icónico recinto de conciertos de Los Ángeles, The Viper Room.

