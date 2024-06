Soccer Mommy está de vuelta con ‘Lost’

Soccer Mommy vuelve a la actualidad dos años después del interesante Sometimes, Forever y lo hace con una nueva canción, «Lost», que ha estrenado en sus recientes conciertos.

El proyecto de Sophie Allison no deja de crecer y pronto volverá a visitarnos, con su participación en la próxima edición del MadCool Festival. Clean (Fat Possum, 2018) y Color Theory (Loma Vista, 2020) se revelaron como dos álbumes más que notables, sin apenas fisuras, pero Sometimes, Forever que contó con la participación de Daniel Lopatin, el hombre tras Oneohtrix Point Ever, dio el espaldarazo definitivo.

Sobre su nuevo sencillo, cuenta: “‘Lost’ se siente como algo nuevo y antiguo al mismo tiempo. Es una pieza llena de reflexión y quería que su producción capturara ese sentimiento. Estoy feliz de tener la oportunidad de tocarla en estos shows íntimos, porque creo que realmente brilla en ese ambiente”.

Escucha ‘Lost’ de Soccer Mommy