Billie Eilish carga contra Trump e interpreta ‘my future’

Billie Eilish regresaba hace algunas semanas con un nuevo single. Compuesto y grabado en Los Ángeles durante el aislamiento y producido por su hermano FINNEAS, ‘my future’ se publica tras la edición en 2019 del debut de la artista de 18 años When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y el lanzamiento en 2020 de su canción oficial de James Bond: ‘No Time To Die’.

La canción que da continuidad al que fue su disco de debut fue escrita durante el confinamiento: “Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí. Cuando escribimos esta canción, era exactamente donde estaba mi cabeza: esperanzada, emocionada y una cantidad de auto-reflexión y crecimiento personal, pero recientemente también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Espero que todos puedan encontrar significado para vosotros”. Dijo Billie Eilish en un email a sus fans.

Hace pocas horas Eilish la interpretaba en directo durante la Convención Nacional Demócrata, arremetiendo fuertemente contra el Presidente Donald Trump, insistiendo en que Estados Unidos necesita a un gobernante que sepa qué es el covid-19 y que luche contra el racismo sistémico.

“Necesitamos líderes que resuelvan problemas como el cambio climático y la COVID, no que los nieguen. Líderes que luchen contra el racismo sistémico y la desigualdad. Eso comienza votando por alguien que entienda lo mucho que está en juego”.