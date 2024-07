Talk To Him: especial Eurodisco

Llega el verano y, de nuevo, la azotea sonora de Talk to Him se convierte en el escenario más propicio para celebrarlo a golpe de baile tras baile. En esta ocasión, Him nos ha preparado una carta sonora dedicada a la música que desde Europa intentó hacer sombra a la música disco que provenía del Nuevo Continente: el Eurodisco. Un programa detallado en el que conoceremos los orígenes del género, sus principales figuras, su evolución en la década de los 80’s, su influencia en el posterior Eurodance o Eurobeat, e, incluso, sus conexiones con el Synthwave, deteniéndonos también en la faceta más kitsch y trash del movimiento. Prepárate un buen cóctail, viste tus mejores galas y lánzate a la pista infinita de Talk to Him.