The Cure Live At Troxy (Londres) Full Live Stream

Parece mentira que uno se llegue a emocionar enormemente con algo visto en plataformas de streaming. Y más aún, si la experiencia es un concierto en riguroso directo, en tiempo real ¿Puede algo así ser un sustitutivo de la experiencia verdadera, la que vive uno cuando se junta con miles de almas para experimentar físicamente el impacto en directo de una de sus bandas favoritas, de una de las bandas de su vida? Es complicado decirlo, sí, pero les aseguro que en esta ocasión yo mismo me sorprendí ante el torrente de emociones que llegué a sentir.

Y eso es porque, desde luego, el directo en streaming que ofreció The Cure, banda legendaria en activo donde las haya, para presentar su Songs From A Lost World fue lo más cercano a una experiencia real que se puede degustar desde el sofá. Una banda pletórica, totalmente entusiasmada con lo que sigue haciendo y con el material a presentar, una puesta en escena magnífica, con luces y juego de imágenes impresionantes, un Robert Smith con una voz magnífica y todo eso en tiempo real. Me parece que merece mucho la pena verlo, aunque no sea la experiencia que uno hubiera tenido de haber estado allí y aunque no lo vieras en el momento preciso y lo disfrutes en diferido.

Eso sí, el aliciente de que en el mismo día en que sale un disco tan esperado como Songs Of A Lost World todas y todos pudiéramos participar de semejante celebración, creo que hace de esto una experiencia, no igual, pero sí en cierto modo paralela, a la real. Sin perjuicio, claro, de que en algún momento de la extensa gira mundial que la banda ya va anticipando, se pueda asistir a alguno de sus legendariamente extensos conciertos. Aunque este, en cuanto a largo, no fue en absoluto excepción.

Nada menos que tres horazas y pico, como no podía ser menos viniendo de quien viene (“yo no sé lo que es que me pidan un bis”, que decía la genial imitación del Robert que hizo Joaquín Reyes), que incluyeron, claro, la presentación inicial del Songs From a Lost World entero y en orden. Un disco que cuenta con una producción cuidada, pero fiel al sonido crudo de banda, algo que quedó perfectamente plasmado en la perfección absoluta con la que los seis integrantes del grupo ejecutaron un material que no tiene fisuras a la hora de traer a colación lo mejor de su legado. Y no sólo eso, el disco funciona como una absoluta actualización, como un disco de madurez que se debían a sí mismos, sin ningún atisbo de recuperación vacía del pasado.

Además, las canciones de Songs From A Lost World funcionan como un bloque. Un bloque denso, oscuro, descarnado, que es en directo cuando adquiere pleno significado, al margen de que en disco también funcione a la perfección. Desde la impresionante “Alone”, la sucesión de temas del álbum en Troxy fue fulminante. Algunas de esas canciones las llevan tocando tiempo en directo, pero se nota que presentar la obra completa es lo que realmente quieren. Robert está visiblemente emocionado, Gallup no puede molar más y todos, todos, están empeñados en hacer de todo esto algo monumental.

Y lo consiguen, no veas si lo consiguen. Tras despachar el disco en un pase de un nivel que cualquier otra banda daría lo que fuera por alcanzar, breve receso y a emprenderla bien fuerte con parte de Disintegration (1989), que quizá sea lo más adecuado para enlazar el disco con el resto del set, de hecho, fue el disco al que más apelaron. Suenan así la siempre monumental “Plainsong” y “Pictures of you”, intercaladas por “High” – a modo de primer respiro pop- y seguidas por un “Lovesong” que inicia el camino hacia los hits. Llega, de esta forma, la favorita de los fans “Burn”, de nuevo Disintegration con “Fascination street” y un nuevo repaso a discos del pasado, en este caso a The Head On The Door (1985), vía “A night like this”, la siempre potente “Push” y, por supuesto, “In between days”, uno de sus singles más infalibles.

Y es que la cosa fue divagando, pero con coherencia, entre el plano más oscuro (que no “gótico” un apelativo del que reniegan con fervor) de The Cure y sus singles más pop. Un poco, imagino, para “desoscurizar” el impacto inicial de un disco tan cargado de sentimiento como Songs From A Lost World. De hecho, se ahorraron cualquier referencia a sus discos más siniestros, como Faith y Pornography, no así de Seventeen Seconds, el cual repasaron en conmemoración de su 45 aniversario.

”At night”, “M”, “Secrets”, “Play for today” o la celebradísima “A forest”, de ese disco concreto, se anticipan, de este modo, a la apabullante, casi infinita, coda final con “Just like heaven”, “Disintegration”, “Lullaby”, “The walk”, “Friday I’m in love”, “Close to me”, así como al obligado encore con “Why can’t I be you?” y “Boys don’t cry”, que demostraron, una vez más, el carácter increíblemente imperecedero de un repertorio y una banda absolutamente superlativos, pletóricos, que no es que esté como el primer día, sino que yo diría que se ha reinventado en una versión madura totalmente inédita en el pop de estadio, que es digna de la mayor ovación. Concierto en streaming, sí, muy lejos de donde ocurre la acción real y de lo tradicional en estos casos, todo lo que ustedes quieran, pero qué emocionante y qué necesario.

Disfruta el concierto The Cure Live At Troxy

Escucha The Cure – Songs of a Lost World