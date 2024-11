The Cure, número 1 de ventas en Reino Unido por primera vez en 32 años

Tras unos días rumoreándose en vista de las ventas que estaba cosechando, Songs Of A Lost World de The Cure es el nuevo número 1 en las listas del Reino Unido como confirman los charts oficiales, una meta que no alcanzaba la banda de Robert Smith desde 1992, cuando lo consiguieron por primera vez en su carrera.

La legendaria formación, que aparte de Smith incluye a Simon Gallup, Roger O’Donnell, Perry Bamonte, Jason Cooper y Reeves Gabrels, alcanzaron por última vez el primer puesto en la lista oficial de álbumes con Wish. Tras 16 años de espera, Songs Of A Lost World supera en ventas al resto del Top 5 junto, alcanzando la cima y marcando el vigésimo tercer álbum del grupo en el Top 40.

Reaccionando a la noticia, Robert Smith de The Cure comenta: “Es increíblemente gratificante y reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de The Cure. A todos los que lo han comprado, escuchado, amado y creído en nosotros durante tantos años: ¡GRACIAS!”.

Songs Of A Lost World también lidera la lista oficial de álbumes en vinilo, siendo el más vendido en este formato, y la lista de tiendas de discos independientes del Reino Unido.

El lanzamiento del álbum ha reavivado el interés en el catálogo de The Cure; su Greatest Hits de 2001 vuelve al Top 40 por primera vez en cinco años, escalando 76 puestos (30).

De momento no han salido las listas de ventas oficiales en España correspondientes a esta semana, ni en otros países, pero apostamos que no será el único número 1 que consigan.

Escucha The Cure – Songs of a Lost World