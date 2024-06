The Lightning Seeds nos visitan por su 35 aniversario

The Lightning Seeds vuelven a nuestro país tras su visita a Visor Fest 2022 para celebrar sus 25 años de carrera. Hablar de The Lightning Seeds es hacerlo de una máquina de estribillos pop, a medio camino entre Matthew Sweet y Pet Shop Boys. Tal era su popularidad en los 90, que en 1996 se les encargó componer la banda sonora a la selección británica para la Eurocopa de ese año. ¿El resto de su catálogo? Sobredosis de estribillos para el recuerdo con una serie de himnos como «Pure», «The Life Of Riley», «Change», «Lucky You», «Sense», «All I Want», «Ready Or Not», «You Showed Me», «Emily Smiles»…

Los de Ian Broudie acompañarán su nueva gira de la publicación de un recopilatorio llamado Tomorrow’s Here Today en el que se incluyen todos sus éxitos y que el cantante define como: «clase magistral de pop moderno«.

The Lightning Seeds llegan a nuestro país para celebrar sus 35 años y todos sus éxitos, los días:

Madrid: 15 de octubre en Changó

Barcelona: 16 de octubre en Razzmatazz 2

Valencia: 17 de octubre en Sala Moon

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir aquí

Estas serán las canciones de ‘Tomorrow’s Here Today’