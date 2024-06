Caribou vuelve con nuevo material

Dan Snaith, más conocido como Caribou vuelve dos años después, con nuevo material. Tras entregar «Honey» el pasado mes de abril, comparte ahora «Broke My Heart».

Sobre ella comenta: «Siempre me cuesta creer esas historias de “se me ocurrió en un sueño” sobre canciones que llegan completamente formadas… pero esta se acercó bastante a eso, que no es como me suele pasar a mí. Me senté al piano un día y el riff de cuerda estaba justo ahí en la punta de mis dedos y la melodía vocal le siguió justo detrás. ojalá todas ocurrieran así».

Escucha ‘Broke My Heart’ de Caribou