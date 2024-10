The Lightning Seeds (Sala Changó) Madrid 15/10/24

El Britpop dejó como principales representantes a Oasis, Pulp, Blur o Suede, pero lo cierto es que, en la década de los noventa, Ian Broudie y sus The Lightning Seeds bien pudieron ser los responsables de las más esplendorosas melodías pop de todo Reino Unido. Una trayectoria que ahora cumple 35 años –concretamente desde que viera la luz “Pure”, el primer single del combo–, motivo más que suficiente para que Broudie y su actual banda lo celebren con la publicación de nuevo recopilatorio, Tomorrow’s Here Today (24), y también una gira con tres paradas peninsulares. La primera de ella tuvo lugar en la madrileña Sala Changó que, sin llegar al lleno, lució un buen aspecto gracias, en parte, al generoso número de compatriotas del grupo.

Broudie guió el concierto –acompañado de una apañada banda de cuatro miembros, repartidos entre un bajista más curtido y una sección joven compuesta por segundo guitarrista, teclista y batería– en base a aquellas estupendas composiciones que ha ido dejando a lo largo de más de tres décadas, no tan populares como las de otros compañeros generacionales, pero, con toda seguridad, guardadas con cariño en el subconsciente de todos los asistentes. Es el superpoder del de Liverpool, concretado en olfato infalible para dar con líneas melódicas impecables, pegadizas (que no pegajosas) e inmaculadas, que derivan en pop de quilates y unas canciones que generan felicidad, al tiempo de promulgar bienestar durante sus cuatro minutos de duración.

Quizá el concierto no fuera impecable técnicamente, pero, a cambio, quedó concretado en ese enorme placer específico que sigue al reencuentro. A la coincidencia con unas canciones maravillosas que sobre el escenario potencian su poder: desde “Change” hasta “Perfect”, pasando por “Sense”, “Feeling Lazy”, “All I Want” o “Losing You”. Unas elegidas a las que sumar el glorioso trío de ases con el que se cerraba el grueso del concierto: “Sugar Coated Iceberg”, “Lucky You” (con visos de himno) y “The Life Of Riley”. También hubo espacio para temas recientes que mantienen el mojo como «Losing You” y “Emily Smiles”, así como sendas versiones de Wreckless Eric (“Whole Wide World”) y esa “You Showed Me” de The Byrds que aparecía en Dizzy Heights (96), el disco más visitado de la noche junto a Jollification (94).

Ya en los bises, la esperadísima “Pure”, el “Be My Baby” popularizado por The Ronettes y, como traca final, aquel “Three Lions” que puso banda sonora a la Eurocopa del 96, celebrada con éxtasis por la facción inglesa de la audiencia. Un buen saco de hits seductores y apenas ochenta minutos fueron bagaje más que suficiente como para que el público abandonase la sala luciendo satisfacción y sonrisas de oreja a oreja, en lo que era un martes de otoño cualquiera. Ese fue el logro, y también el regalo en forma de gran sabor de boca, que dejaron los The Lightning Seeds de Ian Broudie a su, a todas luces, encantador paso por Madrid.

