Libro: The Jesus And Mary Chain. Incomprendidos (Contra)

Apenas dos años después de la edición en castellano de Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain (Ondas del Espacio) escrita por Zoë Howe y publicada originalmente en 2014, llega la biografía oficial de los hermanos Reid, Incomprendidos (Never Understood). Un toma y daca entre William y Jim a modo de historia oral, redactado con la ayuda de Ben Thompson después de horas de conversaciones con cada uno de ellos.

Un perfecto complemento de aquél, con algunos puntos de indudable valor. El principal de ellos, asistir a una constante réplica que los va alternando durante cerca de 300 páginas en un ejercicio de sorprendente intimidad. Igualmente importante, la implicación del siempre esquivo William, que reconoce en uno de los fragmentos que se le suele hacer raro hablar de sí mismo en un contexto histórico, sobre todo cuando son cosas que pasaron hace cuarenta años; por eso siempre ha preferido dejarle a Jim los detalles y pormenores de lo que pasó entonces.

Incomprendidos es un impagable volumen que nos pondrá frente a uno de los grupos más influyentes de los últimos 40 años. Dos hermanos de familia humilde, que tuvieron la genial idea de juntar la melodía philspectoriana con la distorsión de The Velvet Underground y casi sin saberlo, cambiaron la historia de la música creando un estilo imitado hasta la saciedad. Aquí no solo volveremos a sus orígenes en East Kilbride, sino que conoceremos desde otra óptica el crucial papel de Alan McGee en su eclosión, los líos en los que les metía en sus comienzos hasta que se hicieron demasiado grandes y decidieron abandonarle, y su regreso a Creation en 1998 cuando eso se había convertido en «una supernova de champán» que no era sostenible para nadie.

Una honesta historia en primera persona y un valioso documento para conocer cómo se gestó cada disco, y cómo las tensiones y las adicciones dieron al traste con una carrera que a pesar de lo significativa que fue y es, tardará años en alcanzar el estatus sin duda merecido. Todo ello salpicado con cientos de conciertos, divertidísimos relatos compartidos, hilarantes encuentros junto a ídolos como Ramones, Iggy Pop o David Bowie a causa de su empanamiento mental; sin olvidar la figura de su hermana Linda o a su colega Bobby Gillespie.

Imprescindible.

Puedes comprar el libro: The Jesus And Mary Chain. Incomprendidos de William & Jim Reid (Contra) en la web de su editorial.