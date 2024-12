The National comparten su directo en Roma editado por fans

The National acaban de publicar Rome, un álbum en vivo grabado el 3 de junio de 2024 en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone en Roma, en lo que fue su última gira que pasó por nuestro país y reseñamos aquí.

El set de 21 pistas, mezclado por Peter Katis, abarca más de 20 años de su trayectoria y ofrece nuevas interpretaciones de sus canciones en un entorno en vivo. El álbum incluye temas icónicos como «Bloodbuzz Ohio», «I Need My Girl» y «Fake Empire», además de canciones recientes como «Eucalyptus» y «Tropic Morning News», que forman parte de la dupla formada por First Two Pages of Frankenstein (23) y Laugh Track (23).

Para celebrar el lanzamiento del directo, el grupo invitó a los fans a enviar imágenes de sus actuaciones a lo largo de los 25 años de gira de la banda. Con ellos ha conformado un vídeo especial que acompaña a sus canciones, compuesto íntegramente por contenido facilitado por los fans.

Escucha Rome con imágenes de fans

Estas son las canciones de Rome de The National

Side A

Runaway Eucalyptus Tropic Morning News New Order T-Shirt Don’t Swallow The Cap

Side B

Bloodbuzz Ohio The System Only Dreams In Total Darkness I Need My Girl Lemonworld The Geese of Beverly Road Lit Up

Side C

Alien Humiliation Murder Me Rachael England Graceless

Side D