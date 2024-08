The Offspring avanzan otro tema nuevo

The Offspring continúan con su momento dulce y anuncian nuevo disco, Supercharged. Un trabajo que se publicará el próximo 11 de octubre.

Ya conocíamos la canción «Make It All Right», ahora llega un segundo avance titulado “Light It Up” de la que el líder de la banda Dexter Holland comenta: “¡Esta canción es un monstruo imparable! El personaje de la canción está harto, ya ha tenido suficiente y va a encenderlo todo. Está listo para pelear. Y definitivamente siento mucho de eso a mi alrededor. Al crecer, algunas de mis canciones favoritas eran de bandas punk que simplemente decían ‘Estoy harto de tu mierda. ¡Y eso estaba bien! No era algo negativo tener esos sentimientos y expresarlos. Y creo que ese es el ambiente de “ v”: estás harto, has tenido suficiente y quieres hacer algo al respecto. Eso es una de las cosas que siempre he amado del punk rock. Siempre se ha tratado de dejar salir tus sentimientos y creo que eso sigue siendo cierto. Todavía me encanta escribir canciones así.»

Escucha “Light It Up” de The Offspring

Estas serán las canciones de ‘Supercharged’ de The Offspring

“Looking Out For #1”

“Light It Up”

“The Fall Guy”

“Make It All Right”

“Ok, But This Is The Last Time”

“Truth In Fiction”

“Come To Brazil”

“Get Some”

“Hanging By A Thread”

“You Can’t Get There From Here”