The Raveonettes – Sing… (Cleopatra Records)

Si analizamos la carrera de The Raveonettes desde que irrumpieran en 2003 con ese gran mini LP llamado Rip It Off, vemos que no han dejado de rendir tributo a todos esos artistas que llevan marcados a fuego. El dúo danés nos ganó el corazón gracias a ese fetichismo compartido que traía a nuestro tiempo el rock de los años 50, el pop de los 60, la influencia de las producciones de Phil Spector y Joe Meek, la experimentación vanguardista de The Velvet Underground, la atmósfera oscura de Suicide, el psychobilly de The Cramps, la distorsión de The Jesus and Mary Chain o los sintetizadores de la new wave.

Sune Rose Wagner y Sharin Foo despiertan del letargo tras siete años de silencio desde que publicaran Atomized, y vuelven con un disco de versiones en el que se sumergen en todas esas conocidas influencias, que ahora deciden llevar a su terreno. Estos años ya habían hecho suyas canciones de The Stone Roses, The Doors, John Lennon, Darlene Love o The Angels, ahora es el turno de pasar por su tamiz a diez artistas que conviven en su propio discurso y que no será difícil identificar con ellos.

Y es que a nadie le hubiera sorprendido una cover del «I Love How You Love Me» de The Paris Sisters o del «All I Have To Do Is Dream» de The Everly Brothers, en cualquiera de sus entregas, que aquí bañan de reverb y guitarras ensoñadoras, sin moverse un milímetro de lo que les suponíamos. Es en otros movimientos donde arriesgan y logran interesantes resultados, como al cambiar de género la voz de icónicas piezas como el “Will You Love Me Tomorrow” del grupo de chicas The Shirelles, aquí cantada por Sune Rose Wagner en una brumosa versión, o cuando Sharin Foo reemplaza a Lou Reed en «Venus In Furs», dulcificándola.

Las voces se doblan en la acelerada «Go Go Muck» que popularizaron The Cramps y es original de Ronnie Cook And The Gaylads, y brillan especialmente en su recreación del «The Girl On Death Row» de Lee Hazlewood en clave shoegaze, en la deliciosa adaptación de «Return Of The Grievous Angel» de Gram Parsons o en el tratamiento que le aportan a «Shakin’ All Over” de Johnny Kid & The Pirates con unas guitarras que nos llevaríamos a la tumba.

Al final Sing… es un mero ejercicio de estilo que saca de la inactividad a una de nuestras debilidades, y eso ya es motivo de celebración.

