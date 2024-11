The Tubs (Sala Siroco) Madrid 08/11/24

Tras tantísimo tiempo escribiendo sobre música, el sentido más encomiable que le veo a esto es dar visibilidad a bandas nuevas o no tan conocidas. Me parece bastante más accesorio esa rutina endogámica dedica a escribir sobre los de siempre lo que ya sabemos para que lo lean también los otros de siempre y, con ello, reafirmar lo que propiamente ya saben. Por este motivo, acudir a la gira por España de The Tubs me parecía una ocasión ideal para hablar sobre este pujante cuarteto londinense.

Su particular mezcla de sonido jangle pop clásico con cierto espíritu post punk –tan en boga- y actitud en ocasiones power pop –bastante acrecentada esta veta en vivo- dio como resultado un extraordinario disco debut el pasado año, Dead Meat (23). Tocaba ver cómo sería la defensa de ese ramillete de canciones ciertamente redondas.

Lo primero que destacó fue una puesta en escena descacharrante de cuatro tipos frikazos con la que podíamos identificarnos sin problema cualquiera de los que siempre nos hemos considerado unos raros o unos inadaptados frente a casi cualquier evento social. Fueron todo un dechado de simpatía y energía contagiosa en una sala que, pese a no contar con un gran aforo, estaba prácticamente llena.

Lo segundo fue un sonido potente y nítido. Ciertamente esto jugó en detrimento del lucimiento de sus temas más detallistas (no sonó demasiado bien ese monumento que es “Wretched lie”, de largo su mejor y más conocida canción. Demasiado deslavazada y atropellada). Sin embargo, sí brillaron sus temas más intensos y ruidosos, como la titular “Dead meat” o una grandiosa “Sniveller”.

No faltó tiempo en su hora justa de concierto para presentar algunas canciones nuevas que verán la luz el próximo año con el lanzamiento de su segundo largo, Cotton Crown (25), programado para ser publicado en marzo. Las nuevas composiciones mostraron mayor vigor y músculo en su apuesta por el ruido sin perder nunca ese exquisito gusto que gastan para tejer melodías bien bonitas.

Fotos The Tubs: David Valentín