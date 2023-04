dEUS (La Paqui) Madrid 01/04/22

La nostalgia es un arma poderosa, y motivó que la anterior visita a Madrid de dEUS se fijase en torno a una plaza grande como es La Riviera, entonces con motivo del vigésimo aniversario de The Ideal Crash (Island, 99), el que bien podría ser su disco más celebrado. El quinteto regresaba ahora a la ciudad con nuevo disco bajo el brazo, How To Replace It ([PIAS], 23), un trabajo más que digno que, sin embargo, propició unas expectativas considerablemente menores entre los seguidores del combo. Tanto que, aun ofreciendo La Paqui (antigua Sala But) un buen aspecto final, quedaron entradas sin vender para una cita sita en espacio de dimensiones considerablemente menores.

Lo que en principio podía interpretarse como paso atrás terminó convertido por el grupo en cuantiosa ventaja -concretamente esa que solo desprenden las distancias cortas-, aprovechando la cercanía para impactar de frente con la propia audiencia. Y es que el grupo facturó un concierto solidísimo y sin atisbo de fisura, perpetrado a generoso volumen y presumiendo de una ejecución exquisitamente definida, en un equilibrio que, durante buena parte de la velada, resultó acongojante. Los juegos de voces de todos los músicos (impecables, de paso, tras sus instrumentos), resultaron manejados con la seguridad de los veteranos, con los de Antwerp apostando por aquella faceta más consistente y presentando no pocos temas de ese reciente lanzamiento.

Una selección novedosa entre las que destacaron piezas como “How To Replace It” (espectacular como carta de presentación), “1989”, “Must Have Been New”, “Faux Bamboo”, “The Architect” o “Pirates”. Junto a ellas lucieron apropiadas recuperaciones de otros elepés, del tipo de “Fell Off The Floor, Man”, “Sun Ra”, “Quatre Mains”, “Constant Now”, “Roses” o esa “Instant Street” que supuso un (apoteósico) ramalazo tendente al pop entre la maraña de piezas agresivas apuntaladas por los protagonistas, si bien su extenso desarrollo final devolvió la agitación. Por su parte, “Bad Timing” ejerció, convenientemente oscurecida y alargada, como cierre consecuente de aspecto post-punk y motivador, así mismo, de un excelente sabor de boca.

dEUS presumieron de músculo a lo largo de cien minutos en los que, puntualmente, también resultaron algo efectistas de cara al espectáculo. Un pecado permisible dadas las circunstancias que envolvieron el encuentro y, sobre todo, las consecuencias de esa violenta epifanía manejada con soltura desde el centro del escenario por el vocalista principal Tom Barman. Antes, los andaluces I Am Dive (elegidos mediante convocatoria por los propios dEUS) habían aprovechado sus treinta minutos sobre las tablas para ofrecer una muestra de toda esa fuerte personalidad creativa que en sus propios conciertos desarrollan a conciencia, sacando provecho de los escasos medios que, en esta ocasión, estaban a su alcance.

