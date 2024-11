Pet Shop Boys lanzan doble EP con remezclas e inéditos

Pet Shop Boys han lanzado su nuevo sencillo doble con las canciones «New London boy» y «All the young dudes», disponible en dos EPs digitales y en formato CD a partir del 15 de noviembre, exclusivo en su tienda D2C.

En el primer EP de cinco pistas, encontramos radio edit de «New London boy» y una versión de «All the young dudes» de David Bowie, producida por James Ford y con arreglos de Anne Dudley, que interpretaron en el ‘Piano Room’ de BBC Radio 2. «New London boy» recuerda la llegada de Neil a Londres en plena era del glam rock en 1972, cuando ‘All the young dudes’ era un éxito, enlazando así temáticamente ambas canciones.

Este primer EP también contiene una versión alternativa ‘Delinquent’ de «All the young dudes» y un remix extendido de Richard X, además de «Beauty has siege to the city», una canción inédita de 2020 que fue escrita y grabada en 2020 y utiliza una cita del ilustrador del siglo XIX, Aubrey Beardsley, como título.. El segundo EP incluye una pista grabada en 2015, originalmente lanzada solo en Japón. 0. Los CD de este lanzamiento tendrán dos portadas diferentes, una con una foto de Neil de 1972 y otra con una de Chris de 1981.

Además, Pet Shop Boys publicarán el 22 de noviembre una edición ampliada de su álbum Nonetheless, que incluirá cuatro nuevas canciones y demos originales de las pistas del álbum, que alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Escucha ‘New London boy / All the young’ dudes de Pet Shop Boys