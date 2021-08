Jungle – Loving In Stereo (Cariola Records / Popstock!)

Ha llegado en agosto, pero nadie puede quitar el mérito a Jungle de haber entregado el disco del verano de 2021. Su tercer y notable álbum Loving In Stereo, es una chisporreante tormenta de ritmos setenteros, música dance o jugueteos con el funk y el hip hop que invitan a tirarse de cabeza a la pista de baile y desmelenarse.

El dúo londinense formado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland lo dejan claro desde el principio; la intro con cuerdas de “Dry Your Tears” nos invita secarnos las lágrimas, a olvidar el último año de mierda y durante tres cortes que podrían formar parte de una misma frase (no sabemos si es algo intencionado) “Dry Your Tears” / “Keep Mooving” / “All The Time” (Seca tus lágrimas / Sigue moviéndote / Todo el rato) nos lanzan a 40 disfrutables minutos de sugerente evasión para disfrutar del tirón. Un emocionante viaje musical como si de una sesión de DJ se trataran.

Hace meses supimos que “Keep Mooving” es una de las mejores canciones del año. Sus ritmos, su coro soul y ese añejo sentido del disfrute hará que nuestros pies no paren de moverse mirando hacia delante como comenta la letra. Otras las pistas que escuchamos como aperitivo fueron la genial “Talk About It”, con su base de breakbeat, sus falsetes y esos aires funkys que impregnan (casi) todas las canciones y “Truth”, construida sobre una base motorik y llena de brillo. También destacan las geniales e irresistibles “All The Time”, “Fire” y “Bonnie Hill”, sin olvidar el cierre con trompetas de “Can’t Stop The Stars”. El disco de Jungle también incluye dos interesantes featurings, en “Romeo” junto al rapero Bas crean una pista hip-hop de la vieja escuela con una base marca de la casa y “Goodbye My Love”, en la que nos encontramos a Priya Ragu cantando apasionadamente sobre esa base sedosa de R&B.

Let’s dance! y que gire la bola de espejos.

Escucha Jungle – Loving In Stereo