Último avance para The Smile, que mañana tienen nuevo disco

The Smile no paran. Mañana mismo publican Cutouts, que llega menos de un año después de entregar su anterior disco, Wall Of Eyes, que fue lanzado en enero. Un disco que se grabó en Oxford y en Abbey Road Studios durante el mismo período de tiempo que Wall Of Eyes incluyendo igualmente arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra y está producido por Sam Petts-Davies.

La banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al batería y percusionista Tom Skinner, han anticipado ya «Foreign Spies», «Zero Sum», «Don’t Get Me Started» y «The Slip», estos dos últimos lanzados en un vinilo de edición limitada de 12 pulgadas.

Hoy descubrimos «Bodies Laughing» junto a un video dirigido por Weirdcore.