Fontaines D.C. versionan ‘Say Yes To Heaven’ de Lana del Rey

Fontaines D.C., han editado recientemente Romance, primer álbum de la banda con el productor James Ford. Un disco que estarán presentando en el WiZink Center de Madrid el próximo 2 de noviembre.

Estos días se encuentran en Reino Unido promocionando el álbum y pasaron por el programa Live Lounge de la BBC Radio 1, donde aparte de interpretar algunos cortes del disco se les hizo la habitual invitación a versionar un tema. El corte elegido fue ni más ni menos que «Say Yes To Heaven» de Lana Del Rey, canción que coescribió con Rick Nowels en 2012, aunque fue compartida en 2023 tras la edición de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023).

Hace unos meses también estuvieron en la BBC y en esta ocasión versionaron a Chet Baker.

Escucha ‘Say Yes To Heaven’ de Fontaines D.C.

Próximo concierto

2 de noviembre – WiZink Center (Madrid) – Entradas