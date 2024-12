Vuelve RockLand Art Fest con Iggy Pop, Wolfmother, Jet, Refused y más

Una de las citas imperdibles para los amantes del rock el próximo año en nuestro país, es la nueva edición del RockLand Art Fest. El festival regresa del 18 al 20 de julio de 2025 con una cuarta edición que de nuevo tendrá lugar en

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Habrá dos escenarios, donde actuarán 20 artistas nacionales e internacionales, y un recinto ampliado a 25.000 m², que además incluirá una nueva Zona VIP. Entre las grandes figuras destaca el icónico Iggy Pop, junto a una colaboración histórica entre miembros de los Sex Pistols y Frank Carter haciendo las veces de su ya ex cantante Johnny Rotten. También estarán presentes Wolfmother y Jet con su rock explosivo, mientras que Refused llegan en su gira de despedida.

El compromiso de RockLand con el talento nacional se refleja en nombres como Morgan, Los Zigarros y Alcalá Norte, junto al regreso de The Flying Rebollos tras 25 años. Además de estos, se suma la elegancia de The War and Treaty, el rock provocador de Deadletter, y la teatralidad de Battlesnake.

Así queda el cartel de RockLand Art Fest

Entradas para RockLand Art Fest

Abono General – 79€ + gastos de gestión

Abono VIP – 140€ + gastos de gestión

*Oferta 1.000 primeros abonos generales a 69€ + gastos de gestión.