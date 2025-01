Xeno & Oaklander actuarán en febrero en Madrid

Xeno & Oaklander estarán en la sala Maravillas de Madrid el próximo 14 de febrero. Liz Wendelbo y Sean McBride, dúo neoyorquino aclamado por su estética única y por su enfoque purista en el uso de sintetizadores analógicos y hardware vintage, vuelven a la capital. Una oportunidad única para experimentar en directo la atmósfera electrizante y el sonido nostálgico y futurista de este dúo que ha marcado un antes y un después en la escena electrónica.

Desde su formación, han destacado como una de las formaciones más en forma del synth-pop minimalista y la electrónica de vanguardia. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran álbumes como Sentinelle (2009) y Vigils (2011), los cuales les valieron un amplio reconocimiento por su sonido oscuro, melódico y atmosférico. Estos lanzamientos no solo capturaron la atención de la crítica, sino que también forjaron un estilo característico que resonó profundamente en los seguidores del darkwave y el minimal wave. Con Par Avion (2014), el dúo alcanzó nuevos horizontes, ampliando su audiencia internacional y experimentando con texturas sonoras más sofisticadas, lo cual reafirmó su lugar en la escena electrónica.

Ahora llegan a la capital para presentarnos su octavo disco de su carrera y último trabajo Via Negativa (In the Doorway Light), un álbum que explora su sonido de manera profunda y madura. Con este lanzamiento, el dúo sigue evolucionando sin perder su esencia: una mezcla hipnótica de sintetizadores analógicos y voces etéreas que evocan paisajes sonoros oscuros y envolventes. Este álbum destaca por su exploración de lo oscuro y lo sublime, donde cada tema es una puerta a un universo sonoro que invita a la introspección y al éxtasis.

Toma nota:

Xeno & Oaklander – Maravillas club – 14 de febrero – entradas

Calle San Vicente Ferrer 33, Madrid / Metro Tribunal.

Entradas Anticipadas 17€ / 20€ Taquilla.

Punto de Venta de entradas Físicas en Escridiscos.

Calle de la Puebla 15, 28004, Madrid.