Mourn se pasan al castellano en sus nuevas canciones

Mourn están de vuelta tras su reciente The Avoider. La banda formada por Jazz y Leia Rodríguez -ambas hijas de Ramón Rodríguez (The New Raemon)-, Carla Pérez y ahora también, Oriol Font, anuncian nuevo trabajo que entrarán a grabar la próxima primavera.

Después de editar cuatro discos con el sello neoyorkino Captured Tracks y girar ininterrumpidamente por Estados Unidos, Canadá, Japón y media Europa, llegan sus primeras canciones en castellano. Los temas “Alegre y jovial» y «Verdura y sentimientos» en las que siguen haciendo gala de ese poder para las melodías y los temas instantáneos.

Escucha “Alegre y jovial» y «Verdura y sentimientos» de Mourn

Próximos conciertos de Mourn

30 de enero – Sala Sol, Madrid (Inverfest)

22 de febrero – La Capsa, El Prat de Llobregat entradas

12 de marzo – Stereolux, Nantes

28 de marzo – Rock en Saône, Lyon

29 de marzo – La Fabrique du Docteur Faton, Vendôme

13 de mayo – Le Pingouin Alternatif, Arthez-de-Béarn

14 de mayo – Le Party Teuf, Laval

15 de mayo – Point Éphémère, Paris (Les Femmes s’en Mêlent)

16 de mayo – Joker’s Pub, Angers

17 de mayo – TBA, Bordeaux

Foto por Carla Pérez Vas y Jano Sáez