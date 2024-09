Ya se conocen los horarios de Visor Fest

Cuando quedan apenas tres semanas para la llegada de Visor Fest (entradas aquí), se han dado a conocer los horarios oficiales para cada una de las jornadas.

Dos intensos días que llegan a La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre con la presencia de las leyendas de Manchester The Charlatans, el post-punk de The Mission, el pop cristalino de Camera Obscura, los ecos de britpop y psicodelia de Kula Shaker, el genial rock de los belgas dEUS, la despedida de unos históricos del power pop como Gigolo Aunts, y la dulce oscuridad de Sad Lovers And Giants e Immaculate Fools, aparte de una selección de disjockeys que amenizarán el festival.

Toma nota de los horarios de Visor Fest

Viernes 27 de septiembre

Sábado 28 de septiembre

Entradas para Visor Fest

Recuerda que además de las entradas de día, disponibles a 56€, tienes a tu disposición el abono para los dos días, disponible por 75€.