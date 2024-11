Yarea nos presenta su nuevo álbum

Yarea es una joven artista de la que te hablamos hace ya tres años, por primera vez, en nuestra sección 7 Minutos al Día. Desde entonces ha publicado un álbum y varios sencillos, algunos de los cuales han aparecido en nuestra PlayList Emergente de la Semana. En los últimos meses hemos estado especialmente atentos a sus últimos sencillos, especialmente «Lo mejor» y «Espina«, temas con los que empezó a avanzarnos este verano su segundo álbum. Un disco que acaba de publicar justo el pasado viernes y que se titula Involuntario. En este segundo trabajo Yarea combina elementos principalmente orgánicos con matices electrónicos que le dan un leve toque onírico a algunas de sus canciones.

Involuntario incluye momentos de gran sensibilidad, como en «Nana nuestra» o en una «Noviembre» dedicada a su hija. Yarea no rehúye exponer sus sentimientos ni en estas ni en otras canciones, y tampoco lo hace incluso cuando estos sentimientos le muestran una faceta más oscura de su personalidad. Esos sentimientos involuntarios de donde viene el título al disco también forman parte de lo que somos, y hay que aprender a aceptarlo. Pero dejemos que sea la propia autora de las canciones la que nos revele los secretos del disco.

Vayamos al principio, a la génesis del álbum. Cuenta Yarea que «empecé a escribir este disco hace casi dos años, sin saber muy bien a dónde me iba a llevar. Lo único que tenía claro es que quería que fueran canciones reales, canciones que contaran cosas que me pasan de verdad. El concepto de ‘Involuntario’ nace un poco de esas sensaciones que llegan sin poder evitarlas. Soy una persona muy calculadora y racional, hay pocas cosas que me golpeen sin que lo espere. Esas cosas son las canciones de este disco, momentos o sentimientos que han venido a mí estos últimos años sin que pudiera preverlas o pararlas. El proceso creativo ha sido largo, me he tomado mi tiempo para crear cada uno de los temas, he querido hacerlo sin prisa y sin pretensiones. Dedicándole a cada canción el espacio y cuidado que necesitaba. Esto es algo que he agradecido mucho, en la música todo va muy deprisa y a veces no tenemos tiempo para pararnos a disfrutar del proceso de creación«.

En el disco colaboran varios artistas. «En este disco han participado varias personas que han hecho que el disco sea lo que es. Por primera vez me he sentado a componer con otra gente para mi proyecto. Siempre había sido un poco reacia a escribir canciones para ‘Yarea’ con otras personas, sentía que mis temas eran un espacio muy personal y no quería que nadie entrara en ellos. Sin embargo, creo que compartirlas con otros artistas han hecho que brillen aún más y que lleguen a sitios a los que yo sola no hubiera llegado. Está Alex Granero, productor de todos los temas y compositor de varios de ellos. Estoy enamorada de él y de su sonido, creo que me entiende a la perfección y trabajar con él siempre es fácil. También aportó SamuraÏ, junto a ella y Alex escribí ‘Espina’, la admiro muchísimo tanto como artista como autora. Finalmente, con Bely Basarte escribí ‘2017’. Soy fan de Bely desde hace años, su manera de contar las cosas siempre me ha inspirado muchísimo. Tenía claro que si alguien entraba en ‘Involuntario’ tenían que ser ellas«.

Si tiene que destacar una canción especial, Yarea lo tiene claro. «El disco guarda 13 temas, todos especiales por algo. Aunque destacaría ‘Noviembre’, que sin duda es el más especial de todos. Cuando lo escuchéis sabréis porqué«.

Para finalizar, «espero y deseo que la gente que escuche el disco haga suyos los temas, que formen parte de su historia. Una vez que el disco está en la calle ya no me pertenece a mí, ya es de todas las personas que sienten los temas y que los convierten en trocitos de su vida. Ojalá este disco me traiga cosas bonitas, pero yo ya puedo decir que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y que sin duda he creado un disco que me representa al cien por cien, como artista y como persona«.

Después de esta presentación seguro que te apetece escuchar Involuntario, el nuevo disco de Yarea.