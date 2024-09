Arranca la segunda temporada de Desde Asia con Amor y Pop

Vuelve el podcast Desde Asia con Amor y Pop. Un espacio mensual con el que Josemi, nos acerca al continente asiático viajando por todos sus países para descubrirnos bandas indiepop, shoegaze, postpunk o post-rock.

Hay música más allá de Europa, América o Australia y este es un buen lugar para familiarizarte con nuevos nombres que seguro, pronto se convierten en favoritos.

El primer programa de la segunda temporada tiene un poco de todo, basta con dar al play y dejarse llevar.

Suenan:

Flashlights – Fall Feeling

Autistic Radio – Sometimes Sad Sometimes Kill the Time

The Bunbury – Blue Haze

Cinema Lumiere – Sunday

The Sensitive – Labor of Only You

Daisea – Polarized Dream

Heavener – Under Your Sun

Xawanna – Dive

Fleuro – Buried

Heals – False alarm

