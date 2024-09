The Psychedelic Furs (Sala But) Madrid 13/09/24

Permítanme el tópico, pero el paso del tiempo parece haberse detenido ante The Psychedelic Furs. La banda londinense lleva en activo cerca de cinco décadas y lejos de decaer, sus conciertos continúan manteniendo el pulso, la energía y la comunión frente un público que ha vuelto a rendirse ante una de las colecciones de himnos que mejor ha aguantado el paso del tiempo de su generación. La prueba la tienen en que su paso por España ha agotado entradas en Sevilla, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, teniendo que suspender por lluvia su concierto en el 1001 Músicas de Granada.

La nueva visita de los hermanos Butler llegaba con su primer disco editado en casi tres décadas, el más que digno Made of Rain (2020) del que interpretaron un par de canciones, y con la triste ausencia del saxofonista Mars Williams fallecido el pasado año, cuya aportación confería una atmósfera singular a los directos de la banda. En lugar de reemplazarlo, optaron por reconfigurar los arreglos musicales, contando con la participación del guitarrista rítmico Richard Fortus (Guns N’ Roses) viejo amigo de Richard Butler, con quien compartió banda en Love Spit Love ¿recuerdan su versión de «How soon is now?» de The Smiths?

Su paso por Madrid, seguro que también por el resto de ciudades, volvió a embrujarnos gracias a un frontman que mantiene la elegancia y el garbo que paseaba hace 40 años por La Edad de Oro de la recordada Paloma Chamorro. Esa voz rasgada tan característica que sigue sin perder matices, sus reverencias, bailes y sus continuos guiños con el público, continúan siendo magnéticos. Su hermano, el bajista Tim Butler mantiene el porte y la pulsión junto a la batería del solvente Zachary Alford, antiguo compañero de un tal David Bowie.

Abrieron con el post-punk de la reciente «The Boy That Invented Rock & Roll» para llevarnos de cabeza a 1981 con la directa «So Run Down», y empezar a desflorar esa colección de joyas de pop oscuro con «The Ghost in You» y «All That Money Wants». Forever Now (1984) fue el disco más visitado, recuperando la densa «Only You and I», el brillo eterno de «Love My Way» y el que siempre he considerado su lado tenebroso, «No Easy Street», además de una retorcida «President Gas» que se erigió como uno de los momentos más emocionantes del concierto.

Fortus y Rich Good ejercieron de rock stars en «All of the Law», mientras que con esa «Pretty in Pink» que dio nombre a la película de culto escrita por John Hughes, pisaron el acelerador y nos hicieron despegar con la fiereza de «Mr. Jones» y el pop mayestático de «Heartbreak Beat» y la muy celebrada «Heaven».

Lejos de concluir con una secuencia de éxitos predecibles, la banda optó por un bis que fue todo un regalo a sus fans, llevándonos a viaje a su debut con la potencia de «Pulse», cerrando con una poderosa «Forever Now» y constatando una prórroga en su grandeza que parece no agotarse.

Fotos The Psychedelic Furs: Manuel Pinazo