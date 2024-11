Bambara anuncian disco para el próximo marzo

Bambara anuncia el que será su quinto álbum, Birthmarks, previsto para el próximo 14 de marzo a través de Bella Union. La banda estadounidense continúa empapada en post-punk y han contacto con el coproductor Graham Sutton, de los pioneros experimentales británicos Bark Psychosis (también responsable en gran medida de los innovadores discos de These New Puritans), para crear una obra que no es tanto un álbum conceptual, sino una obra de ficción narrativa asombrosamente compleja,

La banda comenta «Graham fue genial a la hora de alejarnos de viejos hábitos, haciéndonos pensar en los mismos momentos de una canción con una iluminación completamente distinta, o desde ángulos de cámara diferentes. Hablamos mucho de música que te sitúa en un espacio cinematográfico, como Sade y Portishead, y nos centramos más en los ritmos que en el pasado. Queríamos que se moviera de otra manera; queríamos que ciertos momentos respiraran».

Para acompañar el anuncio, la banda ha compartido el propulsivo single principal y punto culminante del álbum «Pray To Me», de la que cuentan: «Pray To Me’ trata de un hombre tuerto que llega a una noche de karaoke rural con un cuchillo en el bolsillo y un plan para conquistar a una chica llamada Elena, el objeto de su obsesión. Su fantasía se desvela, asesina, cuando la ve besando a un desconocido en la barra».

Escucha ‘Pray to Me’ de Bambara