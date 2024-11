Break The Senses lanzan el disco ‘The Rebels’ y anuncian gira

Break The Senses publican su nuevo álbum “The Rebels” (Discos de Menta). Se trata del tercer disco (segundo de estudio) de la banda malagueña, diez canciones que transitan alrededor del empoderamiento de cada ser humano ante la vida. De la lucha por perseguir tu camino aunque algunos puedan decirte lo contrario, que no puedes. De superar los miedos y amar a quien quieras, del bullying, de la ansiedad y de los bloqueos que en ocasiones sufrimos. Pero, también, del amor bueno y de fluir bonito, de buscar la felicidad aunque todo esté oscuro. ‘The Rebels‘ habla de todo eso y de que no estamos solos. Y es que, al final, todos somos unos rebeldes en nuestro día a día, cada vez que nos suena el despertador y ponemos los pies en el suelo.

Un trabajo grabado en Estudi La Vall (Barcelona) y producido por Noel Campillo durante enero de 2023. La mezclado corrió a cargo de Joe Marlett (California) y masterizado por Antonio Baglio (Miami). El disco viene acompañado de una gira que ya cuenta con estas fechas:

9 noviembre – Sala Bonzo (Festival ODS) – Benalmádena

15 noviembre – Sala El Perro de la Parte de Atrás del Coche + Mayo Melvin – Madrid

16 noviembre – Club Conciertos – Badajoz

20 de noviembre – Los Conciertos de Radio 3 – Madrid

29 noviembre – Sala Palo Palo + Long Creative Cannon – Marinaleda

13 diciembre – Sala Louie Louie Rock + Evildog – Estepona

14 febrero – Heartbreak – Aguadulce

22 febrero – Bar Mutante + Hell of a Mind – Sevilla

14 marzo – Babylon Rock + Naked Eva – León

15 marzo – Cueva del Jazz + Kirson – Zamora

4 abril – TBA

24 mayo – Rockandrolla + Dark Libra – Granada

