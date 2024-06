Mercury Rev tendrán nuevo disco en septiembre

Mercury Rev vuelven cinco años después de Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited (Bella Union/[PIAS]), una reinterpretación del disco del mismo nombre (The Delta Sweete) que en 1968 publicó la cantautora country Bobbie Gentry que contó con las voces de Hope Sandoval (Mazzy Star), Lætitia Sadier, Norah Jones, Lucinda Williams, Beth Orton, Rachel Goswell (Slowdive), Marissa Nadler o Margo Price.

El próximo 6 de septiembre llega Born Horses a través de Bella Union. Un disco que viene presentado como una búsqueda de psych-jazz-folk-barroco-ambient que destaca la sofisticada instrumentación de la banda al tiempo que ofrece una nueva y fresca perspectiva poética. Un sonido y una visión iniciados con acordes esqueléticos y arrebatos de autorreflexión, vivos para las nociones y los movimientos del tiempo y la realidad, vinculados de algún modo a su exaltado pasado y, al mismo tiempo, muy diferentes de todo lo que han creado antes…

Grasshopper afirma sobre estas nuevas canciones: «Cuando Jonathan y yo nos conocimos, una de las cosas que nos unió fue Blade Runner, tanto la película de Ridley Scott como la banda sonora de Vangelis: esa sensación de pasado y futuro, el inquietante ambiente noir y el romanticismo del futuro… Born Horses recoge algo de eso. Volviendo a la infancia, a las melodías de Broadway, al blues solitario, a Chet Baker, a Sketches Of Spain de Miles Davis, discos que escuchaban nuestros padres, pero dándole un giro hacia el futuro. Desde el principio, Mercury Rev estaban en la cúspide, entre lo analógico y lo digital, la alta fidelidad y la baja fidelidad al mismo tiempo. Era como Brecht o Weill, las palabras sugiriendo visuales y los visuales sugiriendo estados de ánimo. También pensamos mucho en el desierto en este disco, y en el desierto urbano«.

Los espíritus del minimalista del arte Tony Conrad y del poeta beat Robert Creeley, acólitos del pensamiento y la acción progresistas, que enseñaron en la Universidad de Buffalo, la ciudad donde se formó la banda, proporcionaron más inspiración. Entre otras credenciales, Conrad fue miembro del Dream Syndicate de LaMonte Young junto a John Cale y amigo íntimo de The Velvet Underground. Creeley fue uno de los poetas estadounidenses más importantes e influyentes del siglo XX, además de socio de Jack Kerouac, Allen Ginsberg y los Black Mountain Poets.

Jonathan: «Desde nuestros comienzos a mediados de los 80 con David Baker hasta la grabación de Born Horses con los nuevos miembros permanentes, Jesse Chandler (pianista), natural de Woodstock, y Marion Genser (teclista), nacida en Austria, hemos celebrado esta confianza tácita en la “estatua que ya está dentro del mármol”. No hicimos Born Horses echando arcilla sobre arcilla; dejamos que el Tiempo revelara lo que siempre estuvo ahí«.

Su vocalista Jonathan Donahue comenta: «Cuando abrí mi voz para cantar en el disco, éste fue el pájaro que cantó: una voz más grave y batiente, que me sorprendió tanto como a otros. No sé de dónde salió el pájaro, pero ahora está ahí, y no lo cuestiono. Es sólo el pájaro que quiere cantar«.

Con el anuncio del disco llega el single de presentación «Patterns», de la que Mercury Rev añade: «Cuando miramos las estrellas en el cielo por la noche, las luces parpadeantes parecen aleatorias. Si pudiéramos alejarnos y ver todas las galaxias girando unas alrededor de otras, veríamos el orden que hay en ellas. Sólo hay patrones sobre patrones…».

Escucha ‘Patterns’ de Mercury Rev