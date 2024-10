Caroline Polachek versiona a Radiohead

Caroline Polachek lanzaba el pasado febrero la versión ampliada de Desire, I Want to Turn Into You, que como sabéis elegimos como mejor disco internacional de 2023. Al igual que el original, llegó el pasado Día de San Valentín a través de Perpetual Novice.

Poco después descubrimos su contribución a la banda sonora de la película I Saw the TV Glow, para la que compuso una nueva canción, «Starburned and Unkissed», en la que ha colaborado con A. G. Cook.

Hace pocos días fue invitada a ofrecer una actuación al museo Museo de L’Orangerie for Art Basel París, a propósito de la exposición Heinz Berggruen donde realizó una versión de «True Love Waits» de Radiohead. Como contó en su cuenta de Instagra: «Un profundo agradecimiento a @klausbiesenbach y @olivierberggruen por invitarme a venir a interpretar un breve programa de canciones con motivo de la exposición del Museo Berggruen y Neue Nationalgalerie de la colección Heinz Berggruen en el Musée de L’Orangerie for Art Basel París 2024. Tuve escalofríos por todas partes para cantar en esa habitación, mientras veía esas pinturas IRL por primera vez».

Escucha ‘True Love Waits’ de Caroline Polachek