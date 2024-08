Conoce otro tema inédito de SOPHIE

Como te venimos contando, SOPHIE tendrá disco póstumo. El próximo 27 septiembre llega un trabajo homónimo que llegará de la mano de Transgressive y Future Classic. Un disco que ha podido completarse gracias al trabajo de su familia, el productor Benny Long y un buen número de colaboradores.

El material que dará continuidad a Oil Of Every Pearl’s Un-Insides (2018), estaba casi terminado antes del trágico fallecimiento de la productora en 2021, como recuerda su hoja de promo: «Cuando nosotros, la familia de Sophie, dimos los primeros pasos para hacer realidad este proyecto, nos pusimos en contacto con amigos muy queridos con los que ella imaginó el álbum. Escribimos: «Hemos estado encontrando consuelo en la música que Sophie nos dejó, es un regalo que apreciamos de verdad mientras intentamos encontrar un camino a seguir, con Sophie siempre en el centro de nuestros mundos».

Tras escuchar «Reason Why», que incluía la participación de BC Kingdom y Kim Petras, «Berlin Nightmare», colaboración con Evita Manji y también «One More Time», canción que incluye a Popstar, conocemos “Exhilarate”. Escrita por SOPHIE, Bibi y Kennedi Lykken (Dua Lipa, Kesha). Bibi (Rihanna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Miley Cyrus), a la que no le resultan extrañas las melodías seguras y asertivas, se integra fácilmente en la propulsiva producción de SOPHIE: “Tengo el pie en el acelerador y no me detendré por nadie”. Es el sonido elevado de dos colaboradorxs y amigxs que se aceleran mutuamente y alcanzan nuevas cimas juntxs, un tema central en ‘SOPHIE’.