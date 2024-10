Crowded House (Sant Jordi Club) Barcelona 25/10/2024

Los Crowded House siguen siendo una formación con una capacidad de reinvención asombrosa. Fieles a su estilo de pop que ya suena atemporal, dotado de una capacidad asombrosa para asumir como propias una infinidad de referencias que sobrevolaron en el Sant Jordi Club barcelonés en otro de sus generosos conciertos (casi dos horas y media) que deslumbró de nuevo.

Neil Finn está al frente de una banda que parece que no tengan que decirse nada, porque solo con la mirada ponen en marcha una sección rítmica compacta y rica en matices melódicos. Junto a él, otro miembro fundador de la banda, Nick Seymour al bajo, un Mitchell Froom parapetado tras los teclados, los hijos de Neil (Liam a la guitarra y Elroy a la batería) más el acompañamiento de dos músicos de origen griego que, en un momento de la velada se arrancaron con una canción tradicional tocada con un buzuki.

La gira de presentación del espléndido Gravity Stairs (2024) se saldó con una puesta en escena estupenda, y con una banda que no necesita de florituras para defender un repertorio plagado de hits incontestables en la historia del pop de las últimas décadas. Arrancaron por todo lo alto: «Weather With You» es una canción que les encaramó a la lista de éxitos, y permitió que mucha gente los conociera allá por 1992 con el álbum Woodface (aún con Tim en las filas del grupo). Sonó faraónica mientras las luces de los móviles se alzaban para inmortalizar el momento.

De su último trabajo sonaron casi todas: «Teenage Summer», «The Howl» (compuesta por Liam), «Oh Hi», «Some Greater Plan (for Claire)», «Black Water, White Circle», y «Thirsty». Un disco en donde sobrevuelan los ecos a The Beatles, Elvis Costello, The Kinks o Prefab Sprout, aunque siempre con el estilo personal de la banda australiana.

Tiraron de clásicos acorazados al paso del tiempo como «Four Seasons in One Day» (coreada por todo el público a instancias de un Neil muy simpático), y memorable fue encadenar «It’s Only Natural», «Don’t Dream It’s Over» y «Distant Sun». No es para menos alardear de repertorio, y más aún cuando tiras de hemeroteca y rescatas la excelente «Message To My Girl» de los Split Enz.

Esa misma noche cumplía años Elroy Finn, así que no faltó la tarta de cumpleaños y el Happy birthday to you de rigor, para después acompasar la celebración con «Sister Madly» (una de las repescas del segundo disco de la banda Temple Of Low Men).

La banda se retiró entre aplausos, aunque regresaron para culminar con los bises: la impetuosa «Something So Strong» sonó aguerrida, como un grito de guerra dando a entender que estamos más vivos que nunca, y al final Neil nos deseó un feliz regreso a casa con «Better Be Home Soon». Pletóricos.

