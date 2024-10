Entrevistamos a Irene Tiemersma y a Caballero Reynaldo

Luis González (Caballero Reynaldo) e Irene Tiemersma han editado un disco inclasificable bajo el título de La Grande Pastèque (Caballero Reynaldo Producciones Psicotrópicas, 2024) que es un exultante cancionero de pop bizarro con mucho sentido del humor. Hablamos con los dos a continuación.

«Supongo que nuestro amor por la música en general ha hecho posible una conjunción que a priori no parecía muy viable»

¿Cómo os conocisteis y en qué momento decidisteis dar el paso de grabar juntos?

(Irene) Observaba sus movimientos desde Facebook, y después mi compañero de El Futuro Peatón, Alfredo Sorlí, sacó dos discos a través de su discográfica Hall Of Fame lo cual aumentó mi curiosidad. Un día de la primavera de 2023, comenzamos a chatear y a hacer planes.

(Luis) Yo conocía a Alfredo SB de El Futuro Peatón, porque le publiqué dos discos en solitario de su rollo dark clásico siberiano. Con la cantante del grupo, Irene, nos hicimos amigos por el Facebook, y un día que puse un vídeo diciendo que tenía muy pocos proyectos en marcha y que necesitaba más me espetó que hiciera un disco con ella. Ese fue el momento.

Venís de proyectos en apariencia diferentes a nivel musical. ¿Cómo habéis conseguido empastar vuestros gustos personales hasta llegar a este disco?

(Irene) Ambos somos dos personas muy abiertas musicalmente, nuestros gustos son muy amplios. Estamos atentos a toda la música, pero realmente a toda. Así que, de esta manera, no es difícil empastar lo que sea.

(Luis) Supongo que nuestro amor por la música en general ha hecho posible una conjunción que a priori no parecía muy viable. Ya con la primera Comunión empecé a bromear con la idea de hacer una ranchera, por ir viendo hasta donde podríamos poner nuestro límite estilístico, y cuando llegó la cuarta comunión la hicimos sin despeinarnos, de la forma más fluida.

La portada del disco La Grande Pastèque (Caballero Reynaldo Producciones Psicotrópicas) tiene su guasa. Un homenaje a Pixies con una sandía gigante. Me recuerda al humor absurdo o dadaísta. ¿Me podéis comentar que pensamientos cruzados (o electrocutados) llegaron a este arte final?

(Irene) Luis diseña las portadas. La electrocución la sufrió él, no sé cómo llegó a ello. Yo sólo le impuse la decisión de que la portada tenía que ser ESA y no otra (a pesar de que se desechó otras alternativas muy tronchantes).

(Luis) Le pregunté a Irene qué tipo de portadas le gustaban y me dijo que las de Pixies, así que hice varios bocetos y la parodia del Bossanova le gustó.

Es un proyecto conjunto de dos músicos con carreras amplias a sus espaldas. ¿El proceso de composición de qué manera se va gestionando? ¿Uno de se encarga más de la parte lírica o de la musical o ha salido todo fluido?

(Irene)Totalmente fluido. A veces la canción me la enviaba Luis y yo la completaba componiendo una melodía de voz y una letra; otras veces yo enviaba una canción mía y él le añadía elementos, estribillos, textos, etc. Ahora bien, la magia de la producción, esa conclusión tan maravillosamente loca, tan Reynaldo, es un mérito exclusivo de él (salvo algunas pequeñas ideas mías). Y opino que esa producción es lo que hace a este disco tan especial.

(Luis) Empezamos haciendo yo las bases musicales y ella las letras y melodías, poco a poco fuimos ampliando papeles, y finalmente recurrimos a varias canciones de ella producidas por mí. De las 15 canciones del álbum 6 son de ella y las demás de ambos.

Una de las cosas que me fascina de este disco es que me da la sensación de que es un laboratorio de pruebas, y que os gusta eso del ensayo/error. ¿Me equivoco?

(Irene) Desde luego que no te equivocas. Es precisamente eso.

(Luis) No te equivocas en absoluto, y eso puede aplicarse a toda mi carrera, no entiendo la creación de otra forma, ir a lo seguro o mantenerme en la zona de confort no forma parte de mi ADN musical.

El título en francés hace referencia a la sandía, y en la portada simula ser Saturno. Visitando una página de Internet sobre esoterismo y cosas varias dice que Saturno representa desafíos, obstáculos y trabajo. Os veo muy en ese karma…

(Irene) Es una observación muy guay esa tuya.

(Luis) Totalmente, estuve varios días estudiando el tema de Saturno y la influencia de la sandía en relación con el espiritualismo y la religión, todo encajaba con nuestra percepción del universo y la vida. Que va, es mentira, casi todo lo que hago es fruto del azar.

Las letras inciden mucho en el costumbrismo, siempre haciendo guiños al absurdo de esto de vivir. ¿Qué es lo que queríais transmitir a través de ellas?

(Irene) “Guiños al absurdo de esto de vivir” Yo no lo habría expresado mejor jamás.

De un tiempo a esta parte me vengo fijando en las letras que escribo, sobre todo las de Tiemersma en solitario y las de T&R&G, y tiendo mucho a eso que indicas, el costumbrismo caricaturizado y deconstruido, la descripción, un pelín pasada de rosca, de la cotidianidad.

(Luis) Mi aportación lírica se reduce a unas cuantas frases.

¿Qué es el indie “subvencionao” para Irene y Luis?

(Irene) Es el mundo de la música que llaman “alternativa” pero que, en realidad, no lo es, porque alimenta el “mainstream”, mediante el método de promocionar siempre a los mismos en los medios (“la sorda patrociná”), festivales, eventos varios, cuando hay tantísimos músicos interesantes que no reciben jamás una oportunidad. Estos “indies subvencionaos” reciben subvenciones estatales y llaman a los de siempre. Me pregunto por qué constantemente, y con algo de tristeza y sarcasmo en el alma.

(Luis) Una raza que no se extingue ni pa dios.

“Cuchara” es una de mis canciones favoritas, y la letra es tan absurda como enigmática. ¿A quién o qué desollaríais con una cuchara?

(Irene) A Donald Trump. Me pone de los nervios.

(Luis) A los indies subvencionaos.

En “Se me hace bola” hacéis un precioso homenaje a la Jurado y me encanta, que lo sepáis. ¿Qué representa para vosotros la Jurado y cuáles más canciones versionaríais a vuestra manera?

(Irene) Rocío Jurado era una artista carismática y con una voz y una actitud portentosas. Una Diva de las de verdad. Me apetece mucho revisitar canciones metal: Sepultura, Pantera o Slayer estaría bien.

(Luis) Las que quiera la Tieme, ella es la fan.

Acostumbrado a la cosmología tan heterogénea que tenéis los dos, me imagino que las influencias que teníais en la cabeza para este disco pueden darnos un infarto. Explicarnos un poco por dónde van los tiros.

(Irene) Rocío Durcal, Sonic Youth, Paul Simon en mi caso, por decir sólo tres.

(Luis) Comprobé rápidamente que Irene podía moverse por cualquier estilo como pez por el agua, así que cada nueva canción es una aventura sin límite.

Es un disco con muchos detalles que, en mi opinión, apela al oyente. ¿Qué os parece estas nuevas formas de escucha de la música que está dictada por los algoritmos?

(Irene) Desolador.

(Luis) Las IA cada vez me caen mejor, soy muy pro-inteligencia artificial, peor que el ser humano es imposible hacer las cosas.

Tengo la sensación de que vuestra propuesta es fresca y alejada de estereotipos que, al menos en mi opinión, hacen que el indie actual sea tan aburrido. ¿Estáis al corriente del indie actual? ¿Qué grupos o artistas creéis que comparten con vosotros esta visión musical?

(Irene) El Futuro Peatón. Está igualado con nosotros en lo que a amplitud de miras se refiere.

(Luis) No me entero de nada más allá de lo que veo en las redes cuando hago publicidad de lo mío, pero si uno rebusca un poco seguro que encuentra maravillas. Hay un grupo nuevo en Castellón que me gustan bastante, Sanspok. Por lo demás, el menos en España, creo que todo lo que “funciona” es terriblemente malo y aburrido. Nunca me gustó el indie español, pero el actual es patético, artificial y previsible hasta el cansinismo. Luego están los funcionarios del rock, haciendo lo mismo una y otra vez 50 años ya, son como si en los setenta hubiera existido una corriente triunfal haciendo zarzuela, caspa total, y por otro lado las nuevas corrientes que no soporto, onda reguetón y trap. En general, un panorama desolador. La industria musical ya no busca melómanos, sino todo lo contrario. Ni el diablo hubiera pergeñado semejante estropicio.

Dejando a un lado que lo de atrincherarse en el “indie” es entrar en un loop sin sentido, ¿cómo se ve la acción artística desde los márgenes de los márgenes?

(Irene) Fatal si quieres intentar vivir económicamente de ello. Pero la creatividad desde esos márgenes es orgásmica.

(Luis) Somos el underground del undeground, no me importa, la única forma de vivir la música a tope es no pensar ni contar con su rentabilidad. Las otras opciones no son más que trabajo de oficina.

Luis, hace un tiempo que decidiste cerrar Hall Of Fame. ¿Qué circunstancias te hicieron cerrar este mítico sello? ¿El nuevo sello hacía dónde lo quieres encaminar?

(Luis) Hace ya muchos años que quería hacer el cambio de nombre y dedicarme solo a lo mío, pero siempre venía algún artista del catálogo con un disco nuevo y por respeto a ellos mantuve la marca tal cual. Cuando vi el momento oportuno di el paso, pero todo es una prolongación natural de HOF, el 70% del catálogo de CRPP sigue siendo el mismo. Y el camino pues el mismo también, en principio quería solo trabajar con mis asuntos, pero ahora vamos a publicar un EP de música experimental de la Tiemersma, y también estoy con la banda de Tarín, mi antiguo compadre en Amor Sucio, que vuelve a los escenarios. Así que todo sigue prácticamente igual, publicando y trabajando en cosas que me gustan.

Irene, ¿qué proyectos tienes en mente de aquí al futuro? ¿Lo vuestro va a tener continuación?

Por supuesto que continuará; nuestra cabeza está siempre hirviendo y vamos a hacer más cosas juntos. Respecto a mis planes, con El Futuro Peatón hay un nuevo disco en camino, y está muy cerquita. Y con Virgen de la Periferia estamos trabajando en el segundo disco de la banda, que saldrá en 2025.

En cuanto a Tiemersma solita, el 10 de octubre de 2024 habré lanzado, a través de la discográfica de Reynaldo, Caballero Reynaldo Producciones Psicotrópicas, mi segundo disco, que es un EP de música electrónica experimental, y ya tengo unas 11 canciones para mi disco del año que viene, que será “indie”, pero “indie” a mi manera, claro.

Hay que ser siempre una oveja negra, si no, la vida no mola.

Escucha Tiemersma, Reynaldo & Granota – La Grande Pastèque