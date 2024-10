Amyl and the Sniffers calientan la llegada de su nuevo disco con un vídeo clasificado como X

Amyl and the Sniffers lanzan el próximo viernes su nuevo y tercer disco, Cartoon Darkness, editado a través de Rough Trade Records / Popstock. Su nuevo single, «Jerkin» que sigue a «Big Dreams«, viene acompañado por un vídeo que ha sido clasificado X por las plataformas de streaming, pero su versión completa y sin censura está disponible para ver en amylandthesniffers.com (solo para espectadores mayores de 18 años).

Como comenta Amy Taylor sobre la nueva canción: «Es bueno expresar tu enojo cuando alguien te ha estado molestando y es bueno tener humor en la vida, especialmente como mujer, cuando se supone que debes decir pasivamente ‘todo está bien’ para mantener a todos los demás cómodos. La mejor parte de esta canción es que un chorro puede ser con los genitales de cualquiera. Quería escribir una canción para engrandecer «el yo» mientras menospreciaba al «otro» porque a veces, incluso si es solo por una pequeña ventana, esa es la mejor manera de reírse de algo y empoderarse. El mundo me está cabreando y rompiendo mi corazón más que nunca en este momento, bien podría devolverlo. No tiene sentido, pero es catártico».

El director del vídeo John Angus Stewart comenta: «El nivel de ofensa que puede generar una vagina o un pene es absolutamente extraño. Una vez, Amy me dijo: «Si el mundo no estuviera tan jodido, nunca me pondría ropa». Es el contexto que imprimimos a nuestros órganos sexuales lo que los hace innatamente «ofensivos». Es por eso que quisimos despojarnos del artificio y examinar el cuerpo de una manera abierta y conversacional. Abordamos el proyecto como si fuera una performance en sí misma.

Desde el concepto hasta el equipo y el casting, nosotros (la producción) dejamos que el proyecto evolucione de la manera más natural posible, permitiendo que nuestros sujetos dicten su nivel de información en función de su comodidad en el día. Fuimos aprendiendo lo que era a medida que lo hacíamos, que es básicamente el enfoque opuesto al que estoy acostumbrado. Pero debido a que esta idea fue impulsada por las personalidades de las personas, parecía mal hacerlo de otra manera. Seguimos tirando de las cosas más y más hacia atrás hasta que nos quedamos solo con una pared blanca y el cuerpo humano. Quiero salir de todo lo que hago con una perspectiva diferente. Así como la perspectiva de uno cambia con una canción de Amyl, yo quiero cambiar de la misma manera. Creo que todos salimos del rodaje con una necesidad innata de ser menos mojigatos y dar menos mierda».

Puedes ver el vídeo de «Jerkin» en amylandthesniffers.com (solo para espectadores mayores de 18 años).

Puedes ver aquí la versión censurada de «Jerkin’ de Amyl and the Sniffers